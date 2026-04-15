InPost znów bije rekord podatku dla budżetu

Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, po raz kolejny odprowadziła historycznie wysoki podatek CIT w wysokości 498,3 mln zł, co stanowi blisko 33 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Tymczasem główni konkurenci na polskim rynku, czyli DHL i DPD w Polsce praktycznie podatku nie płacą - ujawnia Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

InPost zapłacił 498 mln zł podatku CIT w Polsce za 2025 rok!Rok wcześniej to było 380 mln zł, a dwa lata wcześniej 250 mln zł - napisał na X Rafał Brzoska.

Zachodni konkurenci nie zasilają budżetu w Polsce

A teraz sprawdźmy, co zapłacili inni, chwalący się że przecież już mają więcej punktów odbioru paczek niż my-i tak bardzo są promowani przez niektóre platformy. za 2024 rok (nie opublikowali danych za 2025) - pisze prezes InPost i wylicza:

🔴 DHL e-comm sp zoo; Przychody: 2,7 MLD zł; CIT: 0 mln zł; na poziomie globalnym DHL zapłacił prawie 1,5 mld EUR podatków!!!

🔴 DPD Polska; Przychody: 4,6 MLD zł CIT: 30,4 mln zł.

Co dobrego można zrobić za pół miliarda złotych?

Dzięki odprowadzonym 498,3 mln zł podatku CIT, środki te wesprą polski budżet, powracając do obywateli w formie inwestycji publicznych - pisze InPost w informacji na temat finansów firmy.

Umożliwią one finansowanie np.:

► 2 490 placów zabaw,

► 249 orlików,

► 700 km ścieżek rowerowych,

► 623 karetek pogotowia,

► 51 900 rocznych świadczeń 800+,

► 260 dronów FlyEye.

Brzoska: jako polska firma mamy obowiązek płacić podatki w kraju

„Po raz kolejny bijemy własny rekord w wysokości odprowadzonego podatku CIT, wspierając tym samym kluczowe sektory, takie jak ochrona zdrowia, obronność, szkolnictwo, rozwój infrastruktury oraz inicjatywy obywateli. Jako polska firma wiemy, że naszym obowiązkiem jest płacenie podatków właśnie tutaj. Dbając o wspólne dobro, realizujemy naszą patriotyczną misję, która pozwala finansować najważniejsze potrzeby kraju, zapewniając jego stabilność, rozwój, innowacyjność oraz konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Jako firma odpowiedzialna społecznie, jesteśmy dumni, że możemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie, przyczyniając się do tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich Polaków” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost / autor: materiały prasowe InPost

Wysoka wartość podatku CIT, którą odprowadził InPost, jest nie tylko wynikiem rekordowych przychodów, ale także świadectwem dynamicznego rozwoju firmy. Tak znaczny wzrost obciążeń podatkowych rok do roku wskazuje na rosnącą skalę działalności InPost, która nieustannie inwestuje w innowacje i rozbudowę swojej infrastruktury – ocenia InPost w informacji prasowej.

Źródło: materiały prasowe InPost, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

