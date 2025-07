InPost płaci setki milionów CIT, niemiecki DHL – zero!

”Publikujemy ponownie podatkową „listę wstydu” firm kurierskich. Dane mówią same za siebie: krakowski @InPostPL bije znów zagranicznych konkurentów na głowę pod względem płaconych podatków” – napisał na swoim koncie na X przedsiębiorca, założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska.

InPost (Polska) – podatek CIT za 2024 rok: 375 mln zł (dla porównania za 2023 rok - 250 mln zł) - to ponad 4× więcej niż CIT wszystkich zagranicznych firm kurierskich w Polsce łącznie (ok 90 mln zł) - niemiecki DHL e-commerce – CIT za 2024 rok w Polsce - 0 zł (ZERO złotych) - reszta globalnych kurierów (DPD,FedEx itp.) – razem odprowadziła tylko kilkadziesiąt mln zł CIT - ujawnia Rafał Brzoska.

Wiele z tych firm oficjalnie nie wykazuje w Polsce zysków lub deklaruje minimalne, by unikać podatków, płacąc na rynkach macierzystych rekordowe podatki (DHL globalnie odprowadził równowartość 6 miliardów złotych poza Polską) - stwierdza prezes InPost.

Wyniki finansowe InPost w 2024 r.

InPost miał 9,85 mld zł przychodu i zapłacił 375 mln zł podatku CIT w 2024 roku - to o ponad 100 mln zł więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Podatek wyniósł 3,8 proc. przychodów. W tym samym czasie zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce w sumie odprowadziły 89,8 mln zł podatku dochodowego.

„To kolejny rok, w którym Grupa InPost płaci większy podatek niż cała zagraniczna konkurencja razem - i to ponad 4 razy więcej!” - powiedział CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Brzoska: InPost to firma patriotyczna i odpowiedzialna społecznie

Wniosek? InPost to zdecydowanie najbardziej patriotyczny wybór konsumencki. Jako polska firma czuje się zobowiązany do płacenia podatków tu, w naszym kraju – dzięki temu nasze pieniądze zostają w Polsce i wspierają rozwój gospodarki (od infrastruktury po bezpieczeństwo publiczne).

Od razu dodam - na innych rynkach, na których działamy odprowadzamy podatki lokalnie - nie transferujemy zysków do Polski. InPost jest liderem branży logistycznej nie tylko w usługach, ale i w odpowiedzialności społecznej - stwierdza w podsumowaniu Rafał Brzoska.

