Sprzedaż Torpolu, czyli wraca stary numer Tuska

Rząd właśnie chce sprzedać Torpol z grupy CPK, najlepszą polską firmę budującą linie kolejowe. I chce to zrobić tuż przed przed miliardowymi przetargami na budowę linii kolejowych – alarmują politycy opozycji.

Morawiecki: Repolonizacja według Tuska to puste hasło!

TORPOL to polska firma budująca infrastrukturę kolejową, która osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, a przed nią otwiera się rynek wart dziesiątki miliardów złotych dzięki inwestycjom w CPK i Koleje Dużych Prędkości. Dlatego rząd KO postanawia ją sprzedać właśnie teraz!- alarmuje Mateusz Morawiecki, były premier i przewodniczący EKR.

Repolonizacja według Tuska to puste hasło! Znów chcą się pozbyć kury znoszącej złote jajka dla polskiej gospodarki! Sprzedaż kolejnej strategicznej spółki tuż przed falą wielkich kontraktów to sabotaż i działanie na szkodę skarbu państwa.

Polacy mają prawo wiedzieć, kto skorzysta na tej transakcji

Trudno nie zadawać pytań o logikę takiej decyzji. Jeśli państwo chce uporządkować sektor spółek kolejowych, powinno przedstawić jasną strategię. Polacy mają prawo wiedzieć, kto skorzysta na tej transakcji i dlaczego państwo rezygnuje z udziałów w spółce działającej na rynku o tak dużym potencjale wzrostu - wskazuje Morawiecki.

Horała: To nie jest niekompetencja. To jest coś gorszego

„Rząd właśnie chce sprzedać Torpol z grupy CPK… najlepszą polską firmę budującą linie kolejowe. Dokładnie przed miliardowymi przetargami na budowę linii kolejowych. To nie jest niekompetencja. To jest coś gorszego” – wskazuje Marcin Horała, były wiceminister infrastruktury i były pełnomocnik rzadu ds. CPK.

Dla Tuska strategiczny jest TVN, a Torpol już nie

Paradoks - dla premiera @donaldtusk strategiczny jest TVN, a #TORPOL realizujący inwestycje infrastruktury krytycznej już nie - zauważa internauta Mariusz Kowalewski.

Torpol dostosowuje linie kolejowe do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym / autor: materiały prasowe Torpol

Torpol od 35 lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym - czytamy na stronie internetowej firmy. Jako pierwsza firma w Polsce prowadził prace przystosowujące linie kolejowe do prowadzenia ruchu pasażerskiego z prędkością 160 km/h. Zatrudnia 800 doświadczonych pracowników: kadrę inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych; sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

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