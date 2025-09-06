„Z tym rządem Polska pogrąży się w spirali zadłużenia”

Negatywna ocena Fitch to sygnał dla inwestorów: Polska staje się krajem o większym ryzyku finansowym. (…) Gdzie jest granica, w której rząd zacznie się przejmować kluczowymi wskaźnikami pokazującymi ich niekompetencję? - napisał w sobotę Mateusz Morawiecki w komentarzu do decyzji agencji ratingowej Fitch, obniżającej po raz pierwszy od 2016 roku perspektywę gospodarki Polski do „negatywnej”.

Praca milionów Polek i Polaków idzie na marne. Wielu urzędników państwowych i nasza ekipa polityczna przez 8 lat walczyło o stabilne finanse publiczne. W czasie pandemii, europejskiego kryzysu energetycznego i wojny za wschodnią granicą potrafiliśmy zagwarantować stabilność polskich finansów, spadek długu do PKB, a także dobrą perspektywę dla budżetu. To się jednak zmieniło - wskazuje były premier we wpisie na X.

Dzisiaj rządzą nami finansowi partacze. Niespełna dwa lata wystarczyły im, by Polska miała jedne z najgorszych perspektyw finansowych w Unii. – ocenia Mateusz Morawiecki.

»» O decyzji agencji ratingowej Fitch dla Polski czytaj tutaj:

Rating Polski od Fitch. Poważne ostrzeżenie!

Projekt budżetu negatywnym zaskoczeniem

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej. To wyraźny sygnał wobec polityki obecnego rządu. Takie decyzje nie zapadają z dnia na dzień – to efekt narastających od wielu miesięcy problemów w finansach publicznych - podkreśla wiceprezes PiS i przewodniczący EKR.

_Głównym katalizatorem zmiany była publikacja projektu przyszłorocznego budżetu. Przyjęte założenia są negatywnym zaskoczeniem dla rynku, co powoduje, że oceny są głównie pesymistyczne i wyrażają wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia przez rząd umiejętnej konsolidacji finansów - wskazuje Morawiecki.

Deficyt samego budżetu państwa po zaledwie siedmiu miesiącach 2025 roku wynosi już 156,7 mld zł – więcej niż w całym pandemicznym roku 2020. W tym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 6,9% PKB, a w przyszłym niewiele mniej – 6,5%. Według Fitch w 2027 roku zmniejszy się jedynie do 6,3%. Przedstawiony rok temu przez rząd Donalda Tuska plan wyjścia z nadmiernego deficytu okazał się przeszacowany o… 100% - wylicza ekonomista.

Negatywna ocena Fitch to sygnał dla inwestorów

Już w marcu Fitch wskazywał m.in. na finanse publiczne i niepowodzenie w ich konsolidacji jako ryzyko dla oceny ratingowej. W szczególności zagrożeniem dla perspektyw polskiego ratingu miało być szybkie narastanie długu publicznego, który – jak przewidywałem – już w tym roku przekroczy 60% PKB, a wkrótce zbliży się do 70%, potem 80% i więcej. Gdzie jest granica, w której rząd zacznie się przejmować kluczowymi wskaźnikami pokazującymi ich niekompetencję? Trend i dynamika przyrostu długu są bardzo niepokojące - alarmuje Morawiecki.

Przy wzroście PKB sięgającym 3% przynajmniej powinien zostać zahamowany wzrost długu w relacji do PKB. Tymczasem ta dynamika tylko przyspiesza.

Negatywna ocena Fitch to sygnał dla inwestorów: Polska staje się krajem o większym ryzyku finansowym.

Przywrócenia stabilności finansów publicznych nie będzie bez odsunięcia tej władzy

Potrzebny jest dziś jasny plan przywrócenia stabilności finansów publicznych. Bez niego Polska będzie pogrążać się w spirali zadłużenia (warto zwrócić uwagę na dynamicznie rosnące koszty obsługi długu w relacji do dochodów budżetowych), a koszty kryzysu poniosą zwykli obywatele. Firmy zapłacą wyższy koszt kredytu - diagnozuje polityk PiS.

Tego planu nie uda się zrealizować bez odsunięcia ich od władzy. Raz już naprawiliśmy finanse publiczne po tych patałachach. Zrobimy to ponownie – tylko szkoda Polski – kończy wpis Mateusz Morawiecki.

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ochłodzenie na rynku aut używanych. Zaskakujący powód!

Import z Mercosur zabije krajowe cukrownie

Złoto Glapińskiego. 515,3 tony i będzie dużo więcej!

»»Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!