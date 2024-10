Dziura Tuska. „To droga do katastrofy”

Mamy do czynienia z „dziurą Tuska”, która jest drogą prowadzącą do katastrofy - ocenili politycy PiS odnosząc się do projektu nowelizacji tegorocznego budżetu. W dwa lata dług państwa urośnie grubo ponad 0,5 bln zł - powiedział wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki.

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji budżetu na 2024 r., zakładający, że maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 mld zł do 240,3 mld zł; nie przewidziano zmian po stronie wydatkowej. W rządowym komunikacie wskazano, że sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu w tym roku.

Błaszczak: rząd na drodze prowadzącej do katastrofy

„Mówiliśmy wielokrotnie, że ten rząd koalicji 13 grudnia nie potrafi rządzić. Mamy do czynienia z +dziurą Tuska+ wynoszącą już ponad 50 mld zł” - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na środowej konferencji prasowej.

Według niego, podniesienie deficytu to ”droga prowadząca do katastrofy„. „To droga prowadząca do tego, żeby po przyszłorocznych wyborach prezydenckich (…) doszło do cięć wydatków. Wtedy Donald Tusk powie, że to UE go zmusiła, bo procedura nadmiernego deficytu wymusza na nim takie działania” - powiedział Błaszczak.

Dodał ponadto, że okazało się, iż rząd „nie podtrzymał w negocjacjach (z UE - PAP) wyłączenia wydatków na obronność z procedury nadmiernego deficytu.

„To bardzo poważny błąd, który niesie z sobą bardzo poważne konsekwencje związane z bezpieczeństwem naszego kraju” - powiedział szef klubu PiS.

Morawiecki: wrócił kryzys w podatkach

Mateusz Morawiecki stwierdził natomiast, że ”wrócił kryzys w podatkach„, mamy załamanie w dochodach od podatków od dużych korporacji międzynarodowych, a także od państwowych spółek. Wpływa to - dodał - na brak środków na programy, które koalicja rządząca zapowiadała. Wymienił tu m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł i program akademiki za złotówkę. Dodał, że spadają wpływy z VAT.

B. premier zaznaczył ponadto, że jeśli doliczyć szacowany na przyszły rok deficyt, to „w dwa lata dług państwa urośnie grubo ponad 0,5 bln zł”. Według niego, mamy też załamanie, jeśli chodzi o inwestycje, a także, że rynki finansowe są zaniepokojone stanem finansów Polski.

„Bijemy na alarm, bo to są pieniądze wszystkich Polaków. Ta nieumiejętność zarządzania państwem, nieumiejętność zarządzania budżetem przekłada się na dramat polskich rodzin” - powiedział Morawiecki.

PiS zgłosi poprawki

Politycy PiS w trakcie konferencji byli pytani czy na etapie prac parlamentarnych będą zgłaszać poprawki do projektu noweli budżetu. „Przewidujemy oczywiście bardzo dużo poprawek, które będą się wiązały z poprawą przede wszystkim strony dochodowej i z bardziej sprawiedliwym rozłożeniem ciężarów” - odpowiedział Morawiecki. „Pokażemy im, jak się zarządza budżetem. Jak się zarządza finansami publicznymi państwa” - dodał.

„Ale żeby nie było niejasności, to my do dziury Tuska ręki przykładać nie będziemy. My nie będziemy przykładać ręki do kryzysu finansów naszego państwa” - zaznaczył Błaszczak.

Dodał, że za rządów PiS mimo pandemii i wojny na Ukrainie finanse publiczne była w stanie zadowalającym, gospodarka się rozwijała i były środki na obronność oraz programy społeczne.

„Dziś mamy fatalny rząd, który doprowadził w ciągu 10 miesięcy do kryzysu finansów publicznych” - powiedział.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk dodał, że PiS będzie domagało się „ujawnienia prawdziwych przyczyn załamania się dochodów budżetowych„.

Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (2L) oraz posłowie PiS Mateusz Morawiecki (2P), Zbigniew Kuźmiuk (P) i Małgorzata Golińska (L) podczas konferencji prasowej / autor: PAP/Albert Zawada

Domański się tłumaczy

Minister finansów Andrzej Domański wśród powodów, dla których konieczna jest nowelizacja tegorocznego budżetu, wymienił we wtorek m.in. inflację.

Szef MF w mediach społecznościowych odniósł się też do zarzutów dotyczących wydatków na obronność. Jak napisał na platformie X, PiS manipuluje, gdyż unijne przepisy obligują Komisję Europejską do uwzględniania wzrostu inwestycji obronnych jako istotnego czynnika na każdym etapie procedury nadmiernego deficytu. „Poziom inwestycji obronnych w 2023 r. (za rządów PiS) był jednak zbyt niski, a skala przekroczenia przez deficyt w 2023 r. (za rządów PiS) progu 3 proc. PKB zbyt wysoka, żeby KE uznała, że przekroczenie to wynika tylko ze zwiększonych wydatków obronnych” - napisał. W konsekwencji - dodał minister - w lipcu br. Rada UE otworzyła procedurę wobec Polski za 2023 r. „Na rok 2025 Polska przeznaczy na obronność rekordowe wydatki 4,7 proc. PKB, więc na kolejnych etapach procedury nasz wkład w bezpieczeństwo UE będzie odpowiednio uwzględniany” - podał Domański. (PAP)

