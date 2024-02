Czy rząd Tuska poważy się uderzyć w polski atom?

Mateusz Morawiecki: z niepokojem obserwujemy, jak obecna ekipa rządząca z łatwością kwestionuje projekty, które mają strategiczne znaczenie nie tylko dla polskiej energetyki czy gospodarki, ale dla bezpieczeństwa narodowego.

Pierwszy polski projekt energetyki jądrowej, to kilkanaście lat pracy w zmieniającym się otoczeniu politycznym. Po przejęciu władzy przez rząd Prawo i Sprawiedliwość prace nad przygotowaniem do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej na Pomorzu nie tylko były kontynuowane, ale nabrały nowej dynamiki – przypomniał we wpisie w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

Zjednoczona Prawica przygotowała grunt

Lata 2016-2021 to badania środowiskowe i lokalizacyjne, uzyskanie postanowienia scopingowego od GDOŚ, opracowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ponad 19 tys. stron) i wreszcie publiczne ogłoszenie preferowanej lokalizacji EJ1.

W wymiarze strategicznym w latach 2020-2022 na szczególną uwagę zasługuje fakt zawarcia umowy międzyrządowej między rządem RP i USA, której podpisanie nastąpiło w sierpniu 2020, a wejście w życie ustalono na 24 lutego 2021, a więc równo na rok przed agresją Rosji na Ukrainę – pisze były premier.

Kwestionowanie projektów o strategicznym znaczeniu

Dlaczego o tym przypominam? Bo z niepokojem obserwujemy, jak obecna ekipa rządząca z łatwością kwestionuje projekty, które mają strategiczne znaczenie nie tylko dla polskiej energetyki czy gospodarki, ale dla bezpieczeństwa narodowego – wskazuje wiceprezes PiS.

Dotychczasowe działania spółki powołanej do budowy polskiej elektrowni atomowej to setki analiz, ekspertyz, badań środowiskowych, których w takim procesie nie sposób pominąć. Procesie, w którym w ostatnich latach udało nam się osiągnąć szereg ważnych kamieni milowych tego krytycznego dla bezpieczeństwa Polski projektu.

„ Bezpieczeństwo kraju powinno być zawsze wyjęte poza nawias politycznego sporu”

Rozumiem, że nowe władze spółki potrzebują czasu, by wejść w operacyjne zarządzanie – ale pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o konieczności ponownego przeanalizowania wskazanej lokalizacji lub kwestionowanie wyboru amerykańskiego partnera, który ma dostarczyć technologię, brzmią groźnie – ocenia Mateusz Morawiecki.

Mam nadzieję, że to jedynie plotki, a nie faktyczne zamiary nowych władz. Byłoby to bowiem uderzenie w bezpieczeństwo Polski w każdym jego wymiarze – kończy swój wpis polityk Prawa i Sprawiedliwości.

