Worki na biodpady zakazane! Uważaj, bo słono zapłacisz

Od 1 lipca w kolejnych polskich miastach i gminach wszedł w życie bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów organicznych w plastikowych torbach. Co najbardziej kuriozalne – zakazane zostały nawet worki reklamowane jako „biodegradowalne” czy „kompostowalne”. Kto się nie dostosuje, tego czeka kara finansowa - pisze portal wPolsce24.tv.

Segregacja śmieci miała być prosta, proekologiczna i tania. Tymczasem stała się dla Polaków prawdziwym torem przeszkód, na którym co chwilę wyrastają nowe zakazy i nakazy. Najnowsza odsłona tej „zielonej rewolucji” dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO. Dotychczas wielu z nas, dbając o higienę we własnych domach, wyrzucało resztki jedzenia, obierki czy zepsute warzywa w foliowych siatkach.

Od lipca to już przeszłość. Odpady organiczne muszą trafiać do kubłów wyłącznie „luzem” lub ewentualnie w papierowych torbach.

Eko-worki na cenzurowanym

Największe zdziwienie budzi fakt, że zakaz obejmuje również specjalne, droższe worki biodegradowalne, które Polacy kupowali w dobrej wierze. Nowoczesne kompostownie i zakłady przetwarzania odpadów rozkładają bezradnie ręce. Twierdzą, że proces technologiczny jest zbyt szybki, by rzekomo „ekologiczny” plastik zdążył się rozpaść, a maszyny sortujące i tak traktują go jak zwykły odpad zanieczyszczający kompost - pisze portal wPolsce24.tv.

Słone kary za błąd w segregacji

Nowe reguły mają być surowo egzekwowane. Samorządy mogą naliczać opłaty nawet cztery razy wyższe niż standardowa stawka za śmieci. W blokach zapłacą wszyscy mieszkańcy korzystający z jednej altany śmietnikowej, nawet jeśli zawini jedna osoba!

»» O nowych zasadach segregacji śmieci czytaj więcej tutaj:

Odczujemy (dosłownie) zmiany w segregacji śmieci

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