Pożegnanie ze zgrzewkami? Bruksela walczy z plastikiem

Nowe unijne przepisy dotyczące sposobu pakowania napojów wzbudziły ogromne emocje wśród zwykłych ludzi. Pojawiły się nawet teorie o zakazie sprzedaży popularnych zgrzewek. Nie są jednak prawdziwe, choć zmiany i tak będą dostrzegalne na półkach sklepowych - pisze portal wPolsce24.tv.

Już od 12 sierpnia na terenie całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące opakowań. Zmiany obejmą niemal wszystkie sektory gospodarki, jednak najwięcej emocji wzbudzają zapisy odnoszące się do sposobu pakowania napojów, które znacząco zmienią standardowy wygląd półek sklepowych. W sieci pojawiły się nawet doniesienia, iż nowe przepisy zlikwidują sprzedaż zgrzewek. Czy to prawda?

Koniec zgrzewek? Niekoniecznie

Wbrew krążącym plotkom unijne prawo nie wprowadza zakazu sprzedaży zgrzewek, choć producenci będą musieli stopniowo dostosowywać się do nowych wymogów. Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia PPWR, które ma na celu ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie poziomu recyklingu. Regulacje obejmują zarówno produkty spożywcze, jak i opakowania wykorzystywane w handlu internetowym. Część zmian zacznie obowiązywać natychmiast, natomiast kolejne będą wdrażane etapami w perspektywie kilkunastu lat.

Wspomniane rozporządzenie nie eliminuje z rynku zgrzewek ani wielopaków, lecz wprowadza ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowych plastikowych elementów służących do łączenia butelek i puszek. W praktyce oznacza to konieczność sięgania po materiały łatwiejsze do przetworzenia lub rozwiązania umożliwiające ponowne użycie opakowań.

»» O nowych wymaganiach Unii Europejskiej czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Koniec zgrzewek wody w sklepach? Nowe unijne przepisy budzą kontrowersje

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