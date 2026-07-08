Zaskakujący prezent Trumpa dla Ukraińców
Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
„Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne” - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego podczas spotkania na marginesie szczytu NATO w Ankarze. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.
Trump powiedział, że firma produkująca rakiety (Lockheed Martin) jeszcze nie została o tym poinformowana, ale dodał, że będzie z tego zachwycona, podobnie jak i Ukraińcy. Ocenił, że większość krajów nie byłaby w stanie produkować pocisków przechwytujących, ale Ukraina będzie ze względu na jej potencjał. Deklaracja Trumpa jest spełnieniem wielomiesięcznych zabiegów Kijowa.
W porównaniu do niektórych wcześniejszych wypowiedzi, amerykański prezydent ciepło wyrażał się o Zełenskim i Ukrainie, choć przyznawał, że Zełenski - podobnie jak Putin - ma trudny charakter. Trump chwalił też dokonania ukraińskiego wojska i ocenił, że choć ukraińskie uderzenia na rafinerie i fabryki wewnątrz Rosji są „eskalacją”, to jednak może ona pomóc w zakończeniu wojny.
Trump i Rubio optymistami co do zakończenia wojny na Ukrainie
Podobne zdanie wygłosił wcześniej szef dyplomacji Marco Rubio, którego poprosił o odpowiedź na pytanie na ten temat.
Myślę, że to jedna z tych dynamik, które zmieniły się w tej wojnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rosjanom coraz trudniej jest bronić własnej przestrzeni powietrznej. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie przestrzeń do negocjacji zakończenia wojny - powiedział Rubio.
Trump ponownie wyraził optymizm co do możliwości zakończenia wojny oraz chęci Władimira Putina, by to zrobić, lecz pytany czy w przeciwnym wypadku zwiększy na niego presję, odparł, że Putin już jest pod presją.
- Nie sądzę, by podobało mu się to, co się dzieje (…) Na prezydencie Putinie ciąży duża presja, by to zrobić (zakończyć wojnę -PAP). Myślę, że na wszystkich ciąży presja, by to zrobić - dodał.
PAP, sek
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