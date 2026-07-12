Minister Tuska: bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że „być może” kobiety, które nie decydują się na posiadanie dzieci, powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni. Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła również, że należy otworzyć dyskusję na temat systemu emerytalnego – notuje portal interia.pl.

Minister funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie „Tłit” Wirtualnej Polski została zapytana o system emerytalny. W odpowiedzi na propozycję Lewicy o podniesieniu renty wdowiej stwierdziła, że ”to niesprawiedliwe dla młodych i pracujących, którym się mówi, aby dopłacali coraz więcej do emerytur„.

„W tym roku wszyscy pracujący dopłacą 160 mld zł do emerytur innych ludzi. W zeszłym roku to było 130 mld zł. W tym tempie proszę sobie policzyć, ile każdy pracujący będzie dopłacał do emerytur” - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Minister poruszyła również kwestię wieku emerytalnego i jak podkreśliła „co czwarty mężczyzna w ogóle nie dożywa do emerytury„. Zapytana o to, czy powinien być zrównany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat stwierdziła, że ”powinno się to gdzieś spotkać” oraz zasugerowała „dodatkowe rozwiązania” – cytuje portal interia.pl. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

„Być może, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci - a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci - to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni” - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz po raz kolejny wraca do podwyższenia kobietom wieku emerytalnego

Wiek emerytalny w Polsce należy wyrównać – mówiła w maju szefowa MFiPR, zaznaczając, że system emerytalny to jeden z obszarów, na które w obliczu kryzysu demograficznego należy spojrzeć w duchu międzypokoleniowej solidarności.

Ja personalnie uważam, że wiek emerytalny w Polsce należy wyrównać. W którym miejscu, na jakich zasadach, przy jakich zachętach, przy jakich zabezpieczeniach – to jest wszystko przedmiotem dyskusji, ale też warto sobie powiedzieć, że mądre podejście do systemu emerytalnego to jest być może jedna z najważniejszych zmian i reform, które zrobimy, czy powinniśmy zrobić dla młodych pokoleń – mówiła wtedy Pełczyńska-Nałęcz.

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