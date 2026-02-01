Koalicyjna partia zmieniła szefa. Kto po Hołowni?

Przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 spośród 659 głosujących członków partii - poinformowało PAP biuro prasowe ugrupowania. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę głos oddało 309 osób.

Sobotnie głosowanie w formie elektronicznej rozpoczęło się o godz. 16 i zakończyło się po godz. 22; uprawnionych było ponad 800 osób.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050, w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii. Na Pełczyńską-Nałęcz głos oddało 350 działaczy, a na Hennig-Kloskę - 309.

Nowo wybrana przewodnicząca Polski 2050 podziękowała członkom partii za zaufanie i wysoką frekwencję w wyborach.

„Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską” - napisała w serwisie X.

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła w poniedziałek, 19 stycznia, Rada Krajowa Polski 2050.

By uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowano się na użycie innego systemu informatycznego. Według ustaleń PAP do oddania głosu niezbędna była dwuetapowa weryfikacja. Jak powiedział PAP jeden z działaczy, wybrany program wykorzystywany jest m.in. przez niektóre spółki Skarbu Państwa.

