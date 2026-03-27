Polacy wybrali najgorszych ministrów Tuska. Cztery nazwiska w czołówce

W najnowszym sondażu dla tygodnika „Wprost” opublikowano ranking najgorzej ocenianych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Pierwsze miejsce z wynikiem 10,3 proc. zajęła Barbara Nowacka (minister edukacji), która wyraźnie wyróżniła się na tle innych ministrów.

Na drugim miejscu uplasowali się Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych) oraz Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości), którzy otrzymali po 6,9 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z 5,9 proc.

Na czwartym miejscu znalazła się minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda z 5,1 proc., a na piątej pozycji uplasował się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 4,5 proc.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli:

- minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (3,6%), - minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (3%), -szef MSWiA Marcin Kierwiński (2,6%), - minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (2,5%), -minister energii Miłosz Motyka (1,9%).

Z kolei 34,3 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać najgorszego ministra.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-25 marca 2026 roku metodą wywiadów online na panelu SW Panel.

Na podstawie BiznesInteria, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kryzys naftowy staje się bolesnym faktem

Koniec worków na bioodpady! Latem smród będzie nieznośny

Tusk i Trzaskowski ograni w Brukseli

»»KSeF dla małych firm nieodwołalnie od 1 kwietnia – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24