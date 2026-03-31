Wstyd na całą Polskę. Wulgarność minister Tuska w Nowym Jorku

To, co powiedziała polska minister kultury Marta Cienkowska, na pewno nie ma nic wspólnego z kulturą. Po jej ostatnich wulgarnych wpisach, które krążą po całym Internecie, przyszedł czas na kolejny skandal.

Pod koniec stycznia minister spotkała się tam z przedstawicielami świata kultury. W trakcie rozmowy o festiwalu organizowanym w Polsce przyznała, że brakuje na niego pieniędzy.

Wulgarna minister kultury?

Amerykański gość chwalił wydarzenie i wyrażał zaniepokojenie jego finansowaniem, o czym wspomina „Newsweek”. Minister potwierdziła problemy budżetowe, a następnie w nieformalny sposób skomentowała sytuację, mówiąc, że „ten festiwal to dla niej… ‘poważny ból d****’”.

„Zapadła cisza. Gelb był pod wrażeniem polskiej minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wielu osobom opowiada tę historię jako anegdotę” – czytamy w „Newsweeku”.

Na podstawie wPolsce24, jb