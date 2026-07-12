Polska zmieni się w hub gazowy

Znaczenie Polski jako kraju tranzytowego w handlu gazem ziemnym może wzrosnąć w najbliższych latach dzięki całkowitemu wycofaniu się UE z importu gazu z Rosji, przy utrzymującym się popycie na to paliwo - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

„Choć Polska w 2022 r. uruchomiła transgraniczne połączenia ze Słowacją i Litwą, dotychczas kluczowym i niemal jedynym kierunkiem eksportu pozostaje Ukraina. W 2025 r. Gaz-System odnotował rekordowy eksport gazu w rodzimym systemie przesyłowym – całoroczny przesył osiągnął 2 mld m sześc., z czego 99 proc. wyeksportowano do Ukrainy” - napisali analitycy w „Tygodniku Gospodarczym”.

Połączenia transgraniczne…

Zwrócili uwagę, że eksploatacja połączeń ze Słowacją i Litwą była dotychczas minimalna. Słowacja pozostaje zależna od importu surowca z Rosji, natomiast Litwa ma własny terminal importowy gazu płynnego (LNG).

… i trzy terminale gazowe na Wybrzeżu

W czerwcu Gaz-System podjął decyzję inwestycyjną w sprawie budowy drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, tzw. FSRU, o przepustowości 6,1 mld m sześć. rocznie . Oznacza to, że do 2030 r. Polska może dysponować trzema terminalami LNG o łącznej mocy regazyfikacji ponad 20 mld m sześć. gazu ziemnego rocznie - podkreślono w analizie. Od 2016 r. eksploatowany jest Terminal LNG w Świnoujściu, a w budowie jest pierwszy terminal FSRU w Gdańsku, którego uruchomienie planowane jest na 2028 r.

Od 2028 r. rola Polski jako regionalnego hubu wzrośnie

Zdaniem analityków, istniejąca i nowa infrastruktura pomogą zwiększyć rolę Polski jako regionalnego hubu gazowego i głównego korytarza dostaw surowca do państw regionu.

„W kolejnych latach znaczenie Polski jako kraju tranzytowego może wzrosnąć. Będzie to wynikać zarówno z przyjętych przez UE regulacji zakładających całkowite wycofanie importu rosyjskiego gazu do końca 2027 r., jak i utrzymującego się popytu na gaz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które będą poszukiwać alternatywnych źródeł dostaw” - zaznaczyli ekonomiści PIE.

PAP, sek

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