Czy terminal gazowy w Gdańsku urośnie? Rynek zdecyduje

W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja o ewentualnym zakontraktowaniu drugiej jednostki FSRU w Zatoce Gdańskiej. Decydujący będzie finał procedury „open season”, badającej rynek – poinformował prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej będzie pływającą jednostką umożliwiającą import do Polski gazu ziemnego w formie skroplonej (LNG). Planowana zdolność regazyfikacji w terminalu to 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Harmonogram przewiduje jego uruchomienie w 2028 r.

Prezes spółki Gaz-System, która buduje obecnie infrastrukturę pod terminal, poinformował PAP, że decyzja o ewentualnym postawieniu drugiej jednostki leży teraz po stronie rynku.

„Aktualnie jesteśmy w trakcie procedury „open season”, badającej rynek pod kątem zainteresowania dodatkową regazyfikacją w Zatoce Gdańskiej. Ten proces powinien zakończyć się w najbliższych tygodniach i w zależności od odzewu potencjalnych użytkowników będziemy podejmowali decyzję” – powiedział Sławomir Hinc.

Rozmówca PAP zaznaczył, że jest optymistą, jeśli chodzi o pozytywne zakończenie procesu.

Jeśli użytkownicy potwierdzą swoje wstępne deklaracje, możemy się spodziewać, że w Gdańsku powstanie także druga jednostka, bliźniacza, zacumowana praktycznie w tym samym miejscu, co pierwsza – dodał.

Pierwszy FSRU dotrze do Polski w III kwartale 2027 r.

Szef operatora systemu przesyłowego potwierdził jednocześnie, że prace przy pierwszej jednostce przebiegają zgodnie z planem. Konstrukcja powstaje w Korei Południowej, a do Polski przypłynie w trzecim kwartale 2027 roku.

Sama jednostka przypłynie w drugiej połowie 2027 roku, natomiast wymaga to jeszcze m.in. podłączenia, schłodzenia, przetestowania instalacji oraz uzyskania koncesji i taryf. Potwierdzamy rozpoczęcie komercyjnej regazyfikacji na początku 2028 roku – wskazał prezes Gaz-Systemu.

Sławomir Hinc odniósł się również do kwestii udziału rodzimego przemysłu w wartej miliardy złotych inwestycji. Jak zaznaczył, o ile część lądowo-morską realizuje konsorcjum polsko-tureckie, o tyle rozbudowa lądowej sieci gazociągów w kierunku Torunia i Włocławka opiera się na krajowych firmach.

Wszystkie prace w części lądowej realizują polskie firmy. Także dostawy inwestorskie – rury, zawory, armatura – w 98 proc. zostały zrealizowane przez polskich dostawców – podsumował szef spółki.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Dariusz Sokolnik (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy Bruksela robi zamach na suwerenność energetyczną Polski?

Nieoczekiwane dolegliwości zdrowotne kierowców elektryków

Szok! Zrobił z banku piramidę finansową

»»Ujemny bilans polskiego handlu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24