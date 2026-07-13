Ukraina powinna dać zielone światło dla polskich firm

76,4 proc. badanych uważa, że polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie Ukrainy po wojnie, w związku z tym, że Polska udzieliła temu państwu znaczącego wsparcia od początku wojny - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Portal zauważył, że „kwestia przyszłego zaangażowania biznesowego w odbudowę Ukrainy staje się jednym z kluczowych tematów debaty o polskich interesach narodowych”. Jak czytamy, „sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że społeczeństwo niemal jednogłośnie domaga się pierwszeństwa dla polskich przedsiębiorstw przy powojennej odbudowie”.

Polacy oczekują biznesowego profitu od Ukrainy za pomoc

Agencja badawcza zapytała ankietowanych, czy ich zdaniem „w związku z tym, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia od początku wojny, polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie tego kraju po wojnie?”.

Twierdząco odpowiedziało 76,4 proc. ankietowanych, w tym 46 proc. uważa, że „zdecydowanie tak”, a 30,4 proc. jest zdania, że „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 11,2 proc. badanych („raczej nie” - 8,2 proc., „zdecydowanie nie” - 3,0 proc.).

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 12,4 proc.

Ponadpartyjna zgoda w sprawie bonusu od Kijowa

Jeśli chodzi o podział na wyborców konkretnych partii politycznych, to w obozie rządzącym (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) dominuje przekonanie o pierwszeństwie dla Polski - uważa tak 68 proc. badanych (43 proc. „raczej tak”, 25 proc. „zdecydowanie tak”). Przeciwnego zdania jest 23 proc. (20 proc. „raczej nie”, 3 proc. „zdecydowanie nie”).

W opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP) za pierwszeństwem polskich firm opowiedziało się 82 proc. (57 proc. „zdecydowanie tak”, 25 proc. „raczej tak”). 6 proc. uważa przeciwnie (2 proc. „raczej nie”, 4 proc. „zdecydowanie nie”).

Jeśli zaś chodzi wyłącznie o wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Grzegorza Brauna, 81 proc. odpowiedziało na pytanie twierdząco. Żaden ankietowany nie był przeciwnego zdania, ale 19 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

79 proc. niegłosujących i niezdecydowanych jest za pierwszeństwem polskich firm, 4 proc. uważa przeciwnie, a 18 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: Polska transakcja stulecia

Von der Leyen nabroiła, na Polskę karę zrzucili, a Tusk „PiS, PiS, PiS”

Jakie zawody znikną

»»Polskie rakiety trafiły na Ukrainę – oglądaj „Raport Extra” w telewizji wPolsce24