Gospodarka zwolni, kredyty mają być tańsze

Eksperci uczestniczący w czerwcowej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP prognozują, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2026 r. 3,0 proc., a wzrost PKB 3,5 proc. W kolejnych latach oczekiwane jest stopniowe obniżanie inflacji, jak i tempa wzrostu gospodarczego - poinformował w środę NBP.

Przewidywana inflacja…

Jak podał bank centralny, typowe scenariusze inflacyjne na 2026 r. mieszczą się w przedziale 2,7-3,5 proc., przy centralnej prognozie wynoszącej 3,0 proc. W 2027 r. prognoza centralna wskazuje na inflację na poziomie 2,9 proc., a w 2028 r. na 2,7 proc. Typowe scenariusze dla tych lat zawierają się odpowiednio w przedziałach 2,3-3,6 proc. oraz 2,0-3,7 proc.

Według ankietowanych ekspertów prawdopodobieństwo, że inflacja CPI w 2026 r. znajdzie się w przedziale 1,5-3,5 proc., wynosi 70 proc. Dla 2027 r. wskaźnik ten oszacowano na 63 proc., a dla 2028 r. na 56 proc.

… i prognoza wzrostu PKB

Prognoza centralna wzrostu realnego PKB w 2026 r. wynosi 3,5 proc., przy typowych scenariuszach mieszczących się w przedziale 3,1-3,8 proc. W kolejnych latach eksperci spodziewają się stopniowego spowolnienia wzrostu gospodarczego do 3,0 proc. w 2027 r. oraz 2,8 proc. w 2028 r.

Stopy procentowe NBP będą spadać

Uczestnicy ankiety przewidują również dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Średnioroczna stopa referencyjna NBP ma wynieść 3,76 proc. w 2026 r., 3,66 proc. w 2027 r. oraz 3,5 proc. w 2028 r.

Z dodatkowych prognoz wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego pozostanie stabilna i będzie kształtować się w latach 2026-2028 na poziomie 5,7-5,8 proc. Jednocześnie dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto ma stopniowo spowalniać – z 6,1 proc. w 2026 r. do 5,5 proc. rok później i 5,2 proc. w 2028 r.

Eksperci zakładają także stabilny kurs euro wobec złotego na poziomie 4,25 zł w całym horyzoncie prognozy. Średnia cena ropy Brent ma wynieść 84 dol. za baryłkę w 2026 r., a następnie spaść do 75 dol. w 2027 r. i 70 dol. w 2028 r.

PAP, sek

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