Firehawk z Mielca ugasi najtrudniejsze pożary

To zamówienie może wyznaczyć nowy kierunek dla europejskiego lotnictwa ratowniczego. W zakładach PZL Mielec rozpoczęła się produkcja pierwszych na kontynencie helikopterów S-70 Firehawk. Dwie maszyny zamówiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Zasilą one unijną flotę rescEU, która wspiera kraje zmagające się z największymi pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

Firehawki nie będą czekać wyłącznie na wezwania z Czech. Ich zadaniem ma być błyskawiczne wsparcie także w innych krajach, gdy ogień, powódź lub inna katastrofa przekroczą możliwości lokalnych służb. Projekt realizowany jest wspólnie z czeską spółką CLS, należącą do Helicopter Alliance oraz z amerykańską firmą United Rotorcraft w ramach programu rescEU.

Podniebny husarz

S-70 Firehawk zaprojektowano z myślą o działaniach tam, gdzie liczy się każda sekunda. Maszyna może zabrać jednorazowo 3785 litrów wody, korzysta z chowanego systemu jej poboru i została wyposażona w dwa silniki oraz system umożliwiający prowadzenie akcji także po zmroku z użyciem noktowizji. Dzięki temu jest w stanie działać nawet wtedy, gdy większość śmigłowców kończy loty.

Aż tysiąc dwustu dostawców

Za zabudowę wyposażenia gaśniczego, przygotowanie maszyn do służby, szkolenie załóg i wsparcie techniczne odpowiada firma United Rotorcraft, która planuje rozwój działalności również w Czechach. Producent przekazał, że projekt opiera się na europejskim łańcuchu dostaw. W produkcję śmigłowców w Mielcu zaangażowanych jest ponad 1200 dostawców, a cały program ma wspierać utrzymanie około 5 tys. miejsc pracy w Unii Europejskiej.

GS, PAP

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