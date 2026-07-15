Zakupy flotowe napędzają rynek aut

Polski rynek motoryzacyjny odnotował w czerwcu najwyższy poziom rejestracji pojazdów od początku 2026 r. Łącznie zarejestrowano 362 tys. 480 pojazdów, a głównym źródłem wzrostu był sektor biznesowy – wynika z raportu Otomoto Insights.

Rejestracje pojazdów dokonywane przez firmy wzrosły o 14,5 proc. w porównaniu z majem oraz o 10,5 proc. rok do roku. W przypadku klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,4 proc. miesiąc do miesiąca. Zdaniem autorów raportu czerwcowe wyniki pozwoliły niemal całkowicie odrobić skumulowane straty wolumenowe z pierwszych miesięcy roku.

19 proc. więcej rejestracji nowych aut

Segment nowych samochodów pozostaje liderem wzrostów na rynku motoryzacyjnym. W czerwcu w salonach zarejestrowano 58 tys. 155 nowych pojazdów, o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Szczególnie silny wzrost odnotowano w segmencie firmowym, gdzie liczba rejestracji zwiększyła się o 25,9 proc. miesiąc do miesiąca. Po sześciu miesiącach 2026 r. liczba rejestracji nowych aut była o 9,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

„Czerwcowe przyspieszenie w rejestracjach to czytelny sygnał, że sektor biznesowy pozostaje głównym stabilizatorem polskiego rynku motoryzacyjnego. Dwucyfrowe wzrosty rejestracji firmowych pokazują dużą determinację przedsiębiorców w realizacji planów flotowych pod koniec pierwszego półrocza” – ocenił cytowany w raporcie Adam Simon z OLX Group/Otomoto.

Rośnie udział elektryków i hybryd plug-in, ale konwencjonalny napęd dominuje

Zgodnie z raportem rosnąca podaż nowych samochodów idzie w parze ze zmianami w strukturze napędów. Udział samochodów w pełni elektrycznych w podaży wyniósł 8,5 proc., a hybryd plug-in 8,2 proc. Oba segmenty zwiększyły swój udział kosztem klasycznych hybryd, których udział spadł o 4,3 pkt proc. rok do roku. Największy udział w podaży nowych aut nadal mają samochody spalinowe – 48,4 proc.

Kurczy się rynek aut używanych

Rynek samochodów używanych również odnotował wzrost. Liczba przerejestrowań zwiększyła się w czerwcu o 5 proc. rok do roku, co pozwoliło niemal całkowicie zniwelować spadki odnotowane na początku roku.

Jednocześnie podaż ofert sprzedaży aut używanych skurczyła się do nieco ponad 220 tys. ogłoszeń, co oznacza spadek o 10,2 proc. rok do roku. Mniejsza liczba ofert oraz początek sezonu wakacyjnego przełożyły się na skrócenie średniego czasu aktywności ogłoszeń do 39 dni wprzypadku sprzedających indywidualnych i 43 dni dla podmiotów biznesowych.

Mediana cen samochodów używanych wzrosła do 45,9 tys. zł. Najwyższą odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie osiągnęła poziom 57,9 tys. zł.

Raport wskazuje również na zmianę preferencji kupujących motocykle. Choć liczba aktywnych ofert nieznacznie spadła względem maja do 30 tys. 695, pozostaje ona o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. Największy wzrost zainteresowania dotyczył motocykli kosztujących do 10 tys. zł, podczas gdy udział najdroższych modeli, wycenianych na ponad 50 tys. zł, systematycznie maleje.

PAP, sek

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