Opinie
Premier Donald Tusk podczas uroczystego zakończenia budowy „Stacji 400 kV Choczewo” w Osiekach Lęborskich / autor: PAP/Andrzej Jackowski
Premier Donald Tusk podczas uroczystego zakończenia budowy „Stacji 400 kV Choczewo” w Osiekach Lęborskich / autor: PAP/Andrzej Jackowski

Niemiec bierze wszystko, czyli „polonizacja” gospodarki tak jak ją Donald Tusk rozumie

Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm RP

Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm RP

Dr nauk ekonomicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, poseł do PE w latach 2004-2009, wcześniej marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki

  • Opublikowano: 12 lipca 2026, 14:22

    Aktualizacja: 12 lipca 2026, 14:37

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Wprawdzie rządzący politycy z premierem Tuskiem na czele w publicznych wypowiedziach co i rusz, podkreślają priorytet dla „lokal content”, niestety rzeczywistość w polskiej gospodarce już taka optymistyczna nie jest - zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Jaskrawym tego przykładem jest sytuacja w spółce IKS Solino z grupy Orlen, w której od marca, a więc już ponad 100 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników tej spółki i gdzie w ostatni czwartek doszło do fizycznego ataku, dokonanego przez związanego z Platformą, obecnego prezesa inowrocławskiej spółki na wykonującego kontrolę poselską europosła Daniela Obajtka i byłego prezesa Grupy Orlen, który na prośbę strajkujących, chciał do nich dołączyć – pisze Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl..

»» O zajściu w kopalni Solino czytaj tutaj:

Atak na Daniela Obajtka w kopalni Solino na oczach kamer!

Local content w Solino z… Turcji

Przypomnijmy, że spółka IKS Solino jest z jednej strony największym w Polsce producentem solanki, z drugiej natomiast także właścicielem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze (PMRiP) o łącznej pojemności ok 5,8mln m3, co w bilansie krajowym oznacza blisko 50 proc. pojemności magazynowanych ropy i ok. 20 proc. pojemności paliw gotowych.

Ostatnio według danych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), pojemność tych podziemnych magazynów (kawern) zmalała aż o ok 300 tys. m3, co jest wydarzeniem bezprecedensowym i jak się wydaje, konsekwencją ograniczenia produkcji solanki. Nie wdając się w szczegóły techniczne, funkcjonalność tych podziemnych magazynów zależy bowiem od tzw. ciągu solankowego, który umożliwia zarówno wtłaczanie ropy i paliw pod ziemię, jak i ich wypompowywanie z komór solnych na powierzchnię. Bez sprawnego systemu solankowego magazyny ropy i paliw, nie mogą działać efektywnie, to jest swoisty mechanizm techniczny, który umożliwia szybkie ich zatłaczanie, albo wydobywanie na powierzchnię w sytuacjach kryzysowych.

Orlen przygotowuje grunt dla niemieckiego inwestora?

Niestety od jakiegoś czasu spółka IKS Solino nabywa gotową sól i tabletki solne w Turcji i w ten sposób surowce te potrzebne do funkcjonowania strategicznych podziemnych magazynów paliw pochodzą głównie z zagranicy, podczas gdy, choćby ze względów bezpieczeństwa państwa, powinno ono być zagwarantowane przez własną produkcje solanki.

Wprawdzie spółka wyjaśnia publicznie, że import z Turcji ma charakter „testowych zamówień”, i że nie ma planów likwidacji działalności solnej, ale sygnalizowane przez RARS zmniejszenie pojemności magazynów o wspomniane 300 tys m3, świadczy niestety o rozpoczęciu tego niezwykle groźnego procesu. Co więcej z niejasnych powodów Grupa Orlen nie jest zainteresowana przejęciem od grupy Qemetica (dawniej Ciech) ich biznesu solnego w Janikowie, odbiorcy blisko 90 proc. produkcji solanki z IKS Solino, natomiast nabywcą ma być niemiecka grupa K+S, która już zawarła wstępne umowy i czeka tylko na zgody odpowiednich polskich instytucji, a finalizacja nabycia, ma się odbyć w I kwartale 2027 roku - wskazuje autor komentarza na wPolityce.pl.

Przejęcie tej firmy przez Niemców zapewne będzie oznaczało rezygnację z odbioru solanki z IKS Solino, a tym samym upadłość spółki co oznacza likwidację blisko 1,5 tysiąca miejsc pracy, a także poważne zagrożenie dla funkcjonowania podziemnych magazynów ropy i paliw w Górze, a więc pracownicy spółki walczą nie tylko o swoje miejsca pracy, ale także strategiczne interesy naszego kraju.

„Polonizacja” tak jak ją Tusk rozumie

To zadziwiające, że rząd Tuska ogłasza strategiczny program polonizacji, w tym także procesów inwestycyjnych i jednocześnie, perła w koronie spółek Skarbu Państwa, czyli Grupa Orlen, nie przejawia żadnego zainteresowania losem jednej ze swoich spółek córek, odpowiedzialnych strategiczne podziemne magazyny ropy i paliw – pisze Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl..

Co więcej akceptowane są decyzje i działania kierownictwa tej spółki córki, które jawnie godzą w strategiczne polskie interesy, a jedyną grupą która staje w ich obronie, są pracownicy tej spółki, którzy od ponad już 100 dni prowadzą rotacyjny strajk głodowy.

»» Więcej o problemach z local content czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Jak rząd Tuska realizuje program „Local content. Z korzyścią dla Polski” na przykładzie IKS Solino z grupy Orlen

Oprac. Sek

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