Niemiec bierze wszystko, czyli „polonizacja” gospodarki tak jak ją Donald Tusk rozumie

Wprawdzie rządzący politycy z premierem Tuskiem na czele w publicznych wypowiedziach co i rusz, podkreślają priorytet dla „lokal content”, niestety rzeczywistość w polskiej gospodarce już taka optymistyczna nie jest - zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Jaskrawym tego przykładem jest sytuacja w spółce IKS Solino z grupy Orlen, w której od marca, a więc już ponad 100 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników tej spółki i gdzie w ostatni czwartek doszło do fizycznego ataku, dokonanego przez związanego z Platformą, obecnego prezesa inowrocławskiej spółki na wykonującego kontrolę poselską europosła Daniela Obajtka i byłego prezesa Grupy Orlen, który na prośbę strajkujących, chciał do nich dołączyć – pisze Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl..

»» O zajściu w kopalni Solino czytaj tutaj:

Atak na Daniela Obajtka w kopalni Solino na oczach kamer!

Local content w Solino z… Turcji

Przypomnijmy, że spółka IKS Solino jest z jednej strony największym w Polsce producentem solanki, z drugiej natomiast także właścicielem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze (PMRiP) o łącznej pojemności ok 5,8mln m3, co w bilansie krajowym oznacza blisko 50 proc. pojemności magazynowanych ropy i ok. 20 proc. pojemności paliw gotowych.

Ostatnio według danych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), pojemność tych podziemnych magazynów (kawern) zmalała aż o ok 300 tys. m3, co jest wydarzeniem bezprecedensowym i jak się wydaje, konsekwencją ograniczenia produkcji solanki. Nie wdając się w szczegóły techniczne, funkcjonalność tych podziemnych magazynów zależy bowiem od tzw. ciągu solankowego, który umożliwia zarówno wtłaczanie ropy i paliw pod ziemię, jak i ich wypompowywanie z komór solnych na powierzchnię. Bez sprawnego systemu solankowego magazyny ropy i paliw, nie mogą działać efektywnie, to jest swoisty mechanizm techniczny, który umożliwia szybkie ich zatłaczanie, albo wydobywanie na powierzchnię w sytuacjach kryzysowych.

Orlen przygotowuje grunt dla niemieckiego inwestora?

Niestety od jakiegoś czasu spółka IKS Solino nabywa gotową sól i tabletki solne w Turcji i w ten sposób surowce te potrzebne do funkcjonowania strategicznych podziemnych magazynów paliw pochodzą głównie z zagranicy, podczas gdy, choćby ze względów bezpieczeństwa państwa, powinno ono być zagwarantowane przez własną produkcje solanki.

Wprawdzie spółka wyjaśnia publicznie, że import z Turcji ma charakter „testowych zamówień”, i że nie ma planów likwidacji działalności solnej, ale sygnalizowane przez RARS zmniejszenie pojemności magazynów o wspomniane 300 tys m3, świadczy niestety o rozpoczęciu tego niezwykle groźnego procesu. Co więcej z niejasnych powodów Grupa Orlen nie jest zainteresowana przejęciem od grupy Qemetica (dawniej Ciech) ich biznesu solnego w Janikowie, odbiorcy blisko 90 proc. produkcji solanki z IKS Solino, natomiast nabywcą ma być niemiecka grupa K+S, która już zawarła wstępne umowy i czeka tylko na zgody odpowiednich polskich instytucji, a finalizacja nabycia, ma się odbyć w I kwartale 2027 roku - wskazuje autor komentarza na wPolityce.pl.

Przejęcie tej firmy przez Niemców zapewne będzie oznaczało rezygnację z odbioru solanki z IKS Solino, a tym samym upadłość spółki co oznacza likwidację blisko 1,5 tysiąca miejsc pracy, a także poważne zagrożenie dla funkcjonowania podziemnych magazynów ropy i paliw w Górze, a więc pracownicy spółki walczą nie tylko o swoje miejsca pracy, ale także strategiczne interesy naszego kraju.

„Polonizacja” tak jak ją Tusk rozumie

To zadziwiające, że rząd Tuska ogłasza strategiczny program polonizacji, w tym także procesów inwestycyjnych i jednocześnie, perła w koronie spółek Skarbu Państwa, czyli Grupa Orlen, nie przejawia żadnego zainteresowania losem jednej ze swoich spółek córek, odpowiedzialnych strategiczne podziemne magazyny ropy i paliw – pisze Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl..

Co więcej akceptowane są decyzje i działania kierownictwa tej spółki córki, które jawnie godzą w strategiczne polskie interesy, a jedyną grupą która staje w ich obronie, są pracownicy tej spółki, którzy od ponad już 100 dni prowadzą rotacyjny strajk głodowy.

»» Więcej o problemach z local content czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Jak rząd Tuska realizuje program „Local content. Z korzyścią dla Polski” na przykładzie IKS Solino z grupy Orlen

Oprac. Sek

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