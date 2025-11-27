PZL Świdnik robi już śmigłowce dla polskich żołnierzy

Do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej trafił pierwszy wielozadaniowy śmigłowiec AW-149 z polskiej linii produkcyjnej. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwsze 10 maszyn w ramach zawartego w 2022 r. kontraktu zostało wyprodukowanych we Włoszech, a kolejne 22 powstanie w PZL-Świdnik.

W czwartek na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystości przekazania ulokowanemu tam dywizjonowi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej śmigłowca AW-149 z polskiej linii produkcyjnej. Maszyna w całości powstała w zakładach PZL-Świdnik, która jest częścią włoskiego koncernu Leonardo.

„AW149 to bardzo dobry śmigłowiec wielozadaniowy, który w kooperacji z naszymi sojusznikami z Włoch jest produkowany w Polsce. Pierwsze 10 śmigłowców z zakontraktowanych 32 trafiło do nas z Włoch, ale już kolejne 22, w tym ten jedenasty już w służbie Sił Zbrojnych RP, będą produkowane w Polsce” – powiedział minister obrony.

Wicepremier - minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości z okazji zejścia pierwszego, z polskiej linii produkcyjnej, śmigłowca wsparcia typu AW 149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych, na terenie bazy 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku / autor: PAP/Marian Zubrzycki

„ To kontrakt zawarty przez wicepremiera Błaszczaka”

„Premier @KosiniakKamysz powiedział, że: „śmigłowiec AW-149 to bardzo dobry, dobrze wyposażony i produkowany w Polsce śmigłowiec.” I ma rację! To potrzebny, ważny i bardzo dobry kontrakt zawarty przez… premiera Mariusza Błaszczaka” - przypomniał na platformie X poseł PiS, były wiceminister MAP Andrzej Śliwka.

Umowa o wartości 8,25 mld zł brutto na dostawę 32 śmigłowców wielozadaniowych AW-149 dla Sił Zbrojnych RP została podpisana 1 lipca 2022 r. Istotną częścią kontraktu było utworzenie i uruchomienie linii produkcyjnej w PZL-Świdnik.

Szef PZL-Świdnik Bartosz Śliwa poinformował, że pierwszy śmigłowiec do 25 BKPow trafił po 15 miesiącach od podpisania kontraktu, a po 20 miesiącach w polskim zakładzie stworzono pełne zdolności produkcyjne. Do tej pory do Nowego Glinnika przekazano 11 śmigłowców AW-149. Maszyny są zdolne do realizacji lotów w dzień i w nocy z szerokim zakresem zastosowania.

PAP, sek

