GPW odporna na geopolitykę

Zdaje się, że rynki akcji zdążyły już w dużym stopniu uodpornić się na „sinusoidę” napięć na Bliskim Wschodzie. W związku z tym nie wykluczamy, że dzisiejsza sesja na GPW ponownie może okazać się lekko wzrostowa.

Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się niewielkim wzrostem głównych indeksów. Zjawisko to należy traktować jako spory sukces, biorąc pod uwagę kolejny wzrost napięć na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie na zamknięciu notowań WIG20 zyskał 0,08 proc., mWIG40 0,67 proc., a sWIG80 0,25 proc. Warto zwrócić uwagę, że nowy rekord wyznaczył mWIG40, meldując się przed południem na moment powyżej poziomu 10 000 pkt. W przypadku blue chipów ważną rolę odegrał Orlen, którego akcje podrożały o 2,92 proc.. Spółka o największej kapitalizacji na GPW ponownie spełniła funkcję „stabilizatora” dla WIG20 w sytuacji wzrostu napięć na rynku surowców energetycznych.

Tym razem przecena nie ominęła jednak Wall Street. W poniedziałek indeks S&P 500 stracił 0,79 proc., z kolei technologiczny Nasdaq 1,55 proc. Pod presją ponownie znalazły się spółki produkujące półprzewodniki. Po bardzo udanym piątkowym debiucie akcje SK Hynix straciły na wczorajszej sesji amerykańskiej ok. 8 proc.. Przecena dotknęła także Microna, którego akcje potaniały o nieco ponad 4 proc.. Dziś w centrum uwagi znajdzie się czerwcowy odczyt amerykańskiej inflacji CPI, w przypadku której oczekiwany jest spadek poniżej 4 proc. r/r. Ważnym wydarzeniem dla rynku będzie także przesłuchanie Kevina Warsha przed Kongresem.

Oprócz tego uwaga wciąż będzie skupiona na Bliskim Wschodzie. Wczorajszy dzień przyniósł ponad 9-proc. wzrost cen ropy naftowej pod wpływem ogłoszenia przez prezydenta Trumpa blokady irańskich portów. Co więcej, amerykański prezydent zapowiedział również wprowadzenie 20-proc. opłaty od wszystkich ładunków transportowanych przez cieśninę, co miałoby stanowić rekompensatę za „zapewnienie bezpieczeństwa”. Warto zwrócić uwagę, że tego typu opłata nie mieściłaby się w ramach prawa międzynarodowego, do którego często odnosił się ostatnio Marco Rubio, krytykując wcześniej analogiczny pomysł ze strony Iranu.

W momencie pisania komentarza sytuacja na giełdach azjatyckich jest znacznie stabilniejsza niż w poniedziałek. KOSPI zyskuje ponad 1 proc., z kolei japoński Nkkei ok. 0,5 proc. Powyżej kreski znajduje się także Hang Seng, który zwyżkuje o ok. 0,8 proc. Kontrakty terminowe na indeksy europejskie sugerują otwarcie nieznacznie poniżej kreski. Zdaje się, że rynki akcji zdążyły już w dużym stopniu uodpornić się na „sinusoidę” napięć na Bliskim Wschodzie. W związku z tym nie wykluczamy, że dzisiejsza sesja na GPW ponownie może okazać się lekko wzrostowa.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje