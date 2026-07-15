Rządowa ustawa pod dyktando Niemców

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polska 2050 nie odpuszcza sprawy projektu ustawy o najmie krótkoterminowym i zapowiada zgłoszenie poprawek do projektu przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów.

Wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów prowadzone przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) zakończyło się awanturą w łonie rządu, dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o najmie krótkoterminowym, mające ograniczyć szarą strefę.

Kosiniak-Kamysz cały zadowolony

Nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego zwiększą poziom bezpieczeństwa turystów i mieszkańców. Sugestia ulegania lobbystom jest kłamstwem służącym politycznej narracji. Chęć odróżnienia się w koalicji nie powinna przysłaniać współpracy dla dobra przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców - napisał późnym wieczorem na X wicepremier Kosiniek-Kamysz.

Była to reakcja na serię wypowiedzi, jak udzieliła po posiedzeniu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według niej rząd przyjął projekt, w którym w ostatniej chwili pilotujące ten temat Ministerstwo Turystyki i Sportu, kierowane przez Jakuba Rutnickiego z KO wprowadziło poprawki, zmieniające kluczowe rozwiązania mające chronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami najmu krótkoterminowego. Jej zdaniem stał się to pod wpływem działań lobbystów.

»» O przebiegu wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów czytaj tutaj:

Minister o decyzji rządu: „esencja uległości wobec lobby”

Pełczyńska-Nałęcz: najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu

Dziś minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała bezpośrednio na X na wpis wicepremiera Kosiniak-Kamysza.

Panie Premierze Dla dobra mieszkańców i zwykłych ludzi bardzo chcę i jestem gotowa współpracować. Siadłam do rozmów z Pana Ministrem, w części spraw wypracowaliśmy kompromis. Niestety rozmowy zerwano, a na rząd wjechała ustawa, którą wszyscy zobaczyli wczoraj. To najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu. Zgłosimy jako PL_2050 poprawki do tego projektu dające prawa samorządom do wprowadzania stref wolnych od airbnb. Oraz dające ludziom prawo do decydowania czy mają hotel/burdel za ścianą. Poprzyjmy je wspólnie - napisała na X Pełczyńska-Nałęcz.

Rząd zgodził się na zapisy lobbystów?

Tymczasem w X krąży obraz rzekomego dokumentu niemieckiej organizacji sektora Airbnb z sugerowanymi poprawkami do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, które zostały ostatecznie wprowadzone do rządowego dokumentu.

Czarno na białym - AirBnB domagało się usunięcia zapisów o strefach wolnych od najmu krótkoterminowego oraz ograniczenia ustawy tylko do wprowadzenia REJESTRU. Minister Jakub Rutnicki, zgłoszonymi autopoprawkami do ustawy, załatwił temat. Zrealizowano dokładnie to, co chciało AirBnB - twierdzi autor wpisu na X z konta Parking prawem człowieka .

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