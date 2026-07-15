Trump jak król. Ma swoją monetę

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił w środę, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić „dziedzictwo wolności i patriotyzmu” z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

„Podczas gdy Ameryka upamiętnia 250 lat niepodległości, Mennica USA zacznie wybijać tę nową złotą jednodolarówkę, by uczcić trwałe dziedzictwo wolności i symbol patriotyzmu” - napisał Bessent w oświadczeniu na platformie X, dołączając obraz nowej monety. „Przedstawiając prezydenta Trumpa, celebruje siłę amerykańskich wartości i obietnicę kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich” – dodał.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent (P) w Białym Domu / autor: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Gdzie znalazły się już wizerunki Donalda Trumpa?

Jest to kolejny element trwającego jubileuszu USA, w którym administracja Trumpa honoruje urzędującego prezydenta. Bessent pierwotnie dążył do umieszczenia twarzy Trumpa na specjalnej edycji 250-dolarowego banknotu, lecz na umieszczanie twarzy żyjących głów państw nie pozwala ustawa Kongresu. Kongres dotąd opierał się sugestiom, by zmienić prawo. Zamiast tego, twarz Trumpa trafiła na nową monetę. Wcześniej ogłoszono, że na banknotach pojawiać się będzie podpis prezydenta.

Wcześniej wizerunek Trumpa trafił do specjalnych pamiątkowych edycji paszportów z okazji 250-lecia niepodległości. Widnieje też na „złotych kartach”, które mają gwarantować prawo stałego pobytu w USA za wpłatę 1 mln dolarów. Nazwiskiem Trumpa opatrzono do tego m.in. portal z lekami na receptę oraz konta inwestycyjne dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zmieniło nazwę na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, choć była to decyzja władz stanowych Florydy.

Z Atlanty Oskar Górzyński (PAP), sek

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