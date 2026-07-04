Nawrocki do Amerykanów: „Łączą nas ideały wolności”

250 lat niepodległych Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację - napisał w sobotę prezydent Karol Nawrocki z okazji 250. rocznicy powstania USA.

W sobotę 4 lipca po raz 250. w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Niepodległości. 4 lipca 1776 r. przedstawiciele 13 brytyjskich kolonii w Ameryce podpisali Deklarację niepodległości, która uzasadniała prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii Jerzego III.

Prezydent Karol Nawrocki we wpisie na platformie X podkreślił, że „250 lat niepodległych Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację”.

„Z tej okazji składam Narodowi Amerykańskiemu serdeczne gratulacje, przesyłając pozdrowienia z Polski” – napisał.

Polskę i Stany Zjenoczone połączyły ideały wolności…

Zaznaczył, że „Polskę i Stany Zjednoczone połączyły ideały wolności jeszcze w XVIII wieku”. „Połączyli je Pułaski i Kościuszko, tradycja konstytucyjnego państwa, miliony Polaków budujących amerykański sukces oraz wspólna walka o bezpieczny i wolny świat” - zauważył. Dodał, że w Polsce pamiętane jest „amerykańskie wsparcie dla odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku”, a także pomoc Ameryki w wojnie polsko-bolszewickiej.

… a teraz spaja silny sojusz

Nawrocki podkreślił, że sojusz Polski i USA jest „jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Wyraził także przekonanie, że dzięki współpracy „prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów”.

„Dziękuję Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i za wspólne działania na rzecz umacniania naszego strategicznego partnerstwa. Razem czynimy go jeszcze silniejszym” – dodał.

Przygotowania do obchodów 4 lipca w Waszyngtonie, trening przed paradą lotniczą / autor: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Dziś Dzień Niepodległości – największy w historii pokaz fajerwerków

Obchody 250. rocznicy powstania USA trwają przez kilka miesięcy, a główne uroczystości przypadają na sobotę, czyli Dzień Niepodległości. Za główne wydarzenia odpowiada organizacja Freedom 250, której powstanie ogłosił w ubiegłym roku Trump.

W czerwcu w ogrodach Białego Domu na zbudowanej na tę okazję arenie odbyła się gala mieszanych sztuk walki. Zorganizowano ją w Dniu Flagi, a zarazem 80. urodzin prezydenta, ale wydarzenie prezentowano też jako część obchodów rocznicowych. W ubiegłym tygodniu w centrum Waszyngtonu rozpoczęła się wystawa, na której prezentują się amerykańskie stany.

Na sobotni wieczór zaplanowano „spektakularny wiec Trumpa pod hasłem »Hołd dla Ameryki«”, a po nim ma się odbyć „największy w historii” pokaz fajerwerków. CNN przypomniała, że w 1976 roku, podczas obchodów 200. rocznicy niepodległości USA, pokaz fajerwerków na National Mall w Waszyngtonie oglądał milion osób.

250-lecie USA ma też upamiętnić łuk triumfalny

Z okazji rocznicy wizerunek Trumpa widnieje w paszportach z limitowanej edycji, o które od 6 lipca do wyczerpania zapasów będą mogli ubiegać się Amerykanie. W marcu zatwierdzono umieszczenie podobizny obecnego prezydenta na pamiątkowej 24-karatowej złotej monecie, zaś jego podpis ma się znaleźć na nowych amerykańskich banknotach. Administracja pracuje nad tym, by wypuścić banknoty o nominale 250 dolarów z wizerunkiem prezydenta.

250-lecie USA ma też upamiętnić łuk triumfalny, którego budowę zapowiedział Trump. Budowla ma liczyć 76 metrów wysokości, a na jej szczycie znajdzie się złota Statua Wolności, strzeżona przez cztery złote lwy. Prezydent sugerował, że także powstająca przy Białym Domu sala balowa ma związek z 250. rocznicą powstania USA.

PAP, sek

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