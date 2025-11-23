Sekretarz skarbu: gospodarce USA nie grozi recesja

Gospodarce USA nie grozi recesja, ale rekordowy 43-dniowy shutdown kosztował Stany Zjednoczone 11 mld dolarów - powiedział w niedzielę sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Zaznaczył, że patrzy optymistycznie na 2026 rok biorąc pod uwagę prognozę wzrostu gospodarczego.

W rozmowie z telewizją NBC Bessent wyjaśnił, że niektóre sektory gospodarki, które są wyjątkowo wrażliwe na poziom stóp procentowych np. rynek mieszkaniowy, znalazły się w recesji, ale nie przewiduje, aby gospodarka USA się skurczyła.

Podkreślił, że inflacja jest spowodowana gospodarką usług, a nie polityką celną prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapewnił, że administracja pracuje, aby ograniczyć wzrost cen. Bessent zwrócił uwagę, że zawarte w ostatnim czasie przez administracje Trumpa kontrakty handlowe zaczną niebawem przynosić korzyści.

Scott Bessent odniósł się także do procesu pokojowego, mającego zakończyć wojnę na Ukrainie, w ramach którego USA zaproponowały 28-punktowy plan pokojowy. Powiedział, że nie rozmawiał na ten temat z Trumpem, ale sądzi, że wszytko idzie do przodu. ] Na koniec dnia, to będzie decyzja (do zawarcia - PAP) z Ukraińcami powiedział w programie telewizji NBC „Meet the Press” Bessent.

Trump podpisał w środę wieczorem w Gabinecie Owalnym ustawę o finansowaniu rządu, która kończy najdłuższy shutdown w historii Stanów Zjednoczonych. Wcześniej tego dnia ustawę przegłosowano w Izbie Reprezentantów.

Wypracowany kompromis zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia, cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.

PAP, sek

