Sądowa decyzja w USA o sprzedaży TVN. Jest termin!

Pozwy kwestionujące przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD) przez Paramount Skydance zostaną rozpatrzone przez sąd podczas rozprawy w marcu 2027 roku — zdecydował we wtorek sędzia federalny w Kalifornii. Opóźnienie może kosztować Paramount Skydance nawet 1,7 mld dolarów.

Orzeczenie jest korzystne dla prokuratora generalnego Kalifornii Roba Bonty, który domagał się rozpoczęcia procesu w kwietniu. Paramount wnioskował natomiast o wyznaczenie rozprawy na listopad - napisała agencja Reutera.

Paramount zgodził się wstrzymać przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery do czasu wydania orzeczenia w sprawie przez sąd lub do 1 czerwca 2027 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Proces ma trwać 12 dni

Proces ma trwać 12 dni i będzie dotyczył zarzutów przedstawionych przez grupę stanów kierowaną przez Kalifornię oraz przez Amerykańską Gildię Scenarzystów. Grupa stanowych prokuratorów twierdzi, że transakcja zagrozi konkurencji na rynku dystrybucji filmów i programów telewizyjnych. Gildia uważa natomiast, że przejęcie ograniczy konkurencję dla scenarzystów.

Paramount zapewnia z kolei, że transakcja doprowadzi do zwiększenia produkcji treści i wzmocnienia pozycji Hollywood.

Opóźnienie może kosztować Paramount Skydance nawet 1,7 mld dolarów opłat za zwłokę, które obiecał akcjonariuszom Warner Bros., jeśli transakcja zostanie opóźniona do przyszłego lata.

Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dolarów, a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów. Fuzja uzyskała zgodę akcjonariuszy WBD w kwietniu.

Paramount Skydance jest właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

W lipcu Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na przejęcie WBD. Pełna zgoda jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, które dotyczą dystrybucji filmów - zaznaczyła KE.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

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