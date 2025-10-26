Przełom gospodarczy USA-Chiny? Mocny sygnał

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w niedzielę, że osiągnął „bardzo istotne porozumienie” z wicepremierem Chin He Lifengiem, które pozwoli uniknąć 100-procentowych ceł amerykańskich na chińskie towary i odroczyć wprowadzenie przez Pekin kontroli eksportu metali ziem rzadkich.

Podczas nagrania wywiadu dla programu NBC „Meet the Press” Bessent powiedział, że porozumienie osiągnięte w Kuala Lumpur w Malezji pozwoli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i przywódcy Chin Xi Jinpingowi omówić w przyszłym tygodniu dalszą współpracę handlową. Agenda rozmów obejmie bardziej zrównoważony handel między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, chińskie zakupy amerykańskiej soi i innych produktów rolnych oraz opanowanie kryzysu związanego z fentanylem w Stanach Zjednoczonych.

Zapytany o to, czy spodziewa się, że Stany Zjednoczone zrealizują groźbę Trumpa dotyczącą nałożenia 100-procentowych ceł na chińskie towary, Bessent odpowiedział: „Nie, nie spodziewam się tego, a ponadto przewiduję, że uzyskamy pewnego rodzaju odroczenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, o którym mówili Chińczycy”. Bessent dodał, że ostateczne warunki zostaną ustalone przez obu przywódców.

»» O podróżny prezydenta USA do Azji czytaj tutaj:

Rusza tournée Donalda Trumpa po Azji

Donald Trump i Xi Jinping mają się spotkać w najbliższy czwartek (30 października) w stolicy Korei Południowej, Seulu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Korekta na rynku złota. Czy to okazja do zakupów?

Reforma AI Tax jako kluczowa część strategii gospodarki

https://wgospodarce.pl/informacje/153034-tvn-zmieni-wlasciciela-trump-juz-wskazal-faworyta

»»”Tusk to patologia polityczna! Kłamca!” Daniel Obajtek ostro o Tusku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24