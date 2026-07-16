Palenie jak czytanie

Palenie już niemodne. Sklepy z tytoniem znikają z polskiego rynku. Oto dowód.

Polski rynek detaliczny w pierwszym półroczu skurczył się o 530 sklepów, a największy spadek dotyczy placówek z wyrobami tytoniowymi, piśmienniczymi i księgarń

czytamy w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Jak podaje gazeta, nie oznacza to jednak stagnacji, bo wiele sieci rośnie.

Z danych wywiadowni Dun&Bradstreet na podstawie monitorowanych 27 branż, które „Rz” poznała jako pierwsza wynika, że po sześciu miesiącach 2026 r. rynek detaliczny odnotował 0,14 proc. spadek liczby sklepów, licząc od końca 2025 r.

Dotyczył on większości branż. Oznacza to, że z polskiego rynku zniknęło blisko 530 sklepów, czyli średnio zamykano dwa dziennie

podaje gazeta.

Według autorów, „spadki dotyczą w ogromnej części placówek prowadzonych przez jednoosobowe działalności gospodarcze” .

Do tej liczby należy dodać blisko 4,8 tys. zawieszonych działalności

– mówi gazecie Tomasz Starzyk, rzecznik Dun&Bradstreet.

Jednocześnie dodaje, że zwiększyła się liczba sektorów handlu detalicznego, w których notuje się spadek liczby sklepów.

Największy spadek w ujęciu procentowym (-1,8 proc.) w relacji do końca ub.r. notuje się w przypadku wyspecjalizowanych sklepów tytoniowych (w tym z e-papierosami) oraz księgarń (-1,55 proc.). W przypadku sklepów z artykułami piśmienniczymi spadek wyniósł 0,78 proc., a sklepów odzieżowych 0,7 proc. Spadek notują także tradycyjnie małe osiedlowe sklepy spożywcze (-0,5 proc.), ale z racji dużej liczebności sektora właśnie ich zamknięto najwięcej

podaje „Rz”.

Wzrost notują natomiast branże wyspecjalizowane, takie jak sklepy owocowo-warzywne – o 3,8 proc. wobec końca ub.r., czy sportowe ze wzrostem 1,7 proc. Zyskują też piekarnie (o 1,2 proc.) i sklepy rybne - o 0,9 proc.

Jak podaje „Rz” nadal rosną ceny produktów. Z cyklicznego badania „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE Research oraz Uniwersytetu WSB Merito wynika, że w czerwcu ceny najczęściej kupowanych produktów w 17 kategoriach wzrosły średnio o 2,7 proc. rok do roku.

To kolejny miesiąc wyhamowania wzrostu, w maju ceny były o 3,4 proc., a w kwietniu o 3,7 proc. wyższe niż rok wcześniej

czytamy.

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pap, jb