Wizja przyszłości. "To ona będzie dominującym państwem"
Według prof. Zdzisława Krasnodębskiego pozycja Polski w Europie stopniowo słabnie. Jego zdaniem obecny rząd nie wykorzystuje osiągnięć poprzedników, przez co znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej maleje. Profesor uważa również, że Ukraina zyskuje coraz większy wpływ w Europie i w przyszłości może stać się najważniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej oraz głównym partnerem Niemiec w regionie.
„Ukraina ma już dziś ma znacznie więcej do powiedzenia w Europie niż Polska. To ona będzie dominującym państwem w regionie jako główny partner i przedstawiciel Niemiec w „Mitteleuropa” - napisał na platformie x prof. Zdzisław Krasnodębski »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
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x, jb
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