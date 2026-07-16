Rząd wydaje pieniądze, których nie ma

Tempo zapełniania państwowej kasy drastycznie spada, podczas gdy wydatki lawinowo rosną. Po pierwszym półroczu deficyt budżetu państwa przekroczył już 123,7 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów, w połowie roku zrealizowano zaledwie 43 proc. z planowanych na ten rok dochodów.

Niepokojące dane resortu finansów kolejny raz wskazują na rosnący kryzys budżetowy i niebezpieczny trend rozjeżdżania się wydatków z wpływami.

Wielkie rozdawnictwo

Państwo wydaje pieniądze znacznie szybciej, niż je zarabia — wydatki przekroczyły już 402 mld zł, podczas gdy dochody podatkowe ledwo przekroczyły próg 245 mld zł.

Jesteśmy maksymalnie zadłużeni dzięki Koalicji Obywatelskiej

Największym obciążeniem stają się koszty obsługi długu Skarbu Państwa, które pochłonęły niemal 34 mld zł. Tak słabe wykonanie planu dochodów w połowie roku przy narastającym zadłużeniu każe postawić pytania o stabilność finansów publicznych na kolejne miesiące.

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