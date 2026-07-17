Wysycha jedna trzecia Polski. To kpina, co robi rząd

Ponad jedna trzecia Polski jest obecnie bezpośrednio zagrożona suszą rolniczą. Narastający deficyt wody drastycznie podnosi koszty produkcji i ogranicza plony, co zagraża naszej niezależności żywnościowej. Jeśli nie zaczniemy skutecznie magazynować wody, nasz kraj może przestać być eksporterem, a stanie się importerem żywności.

Jak ostrzega piątkowy „Puls Biznesu”, susza staje się jednym z głównych ryzyk dla krajowego rolnictwa. Według najnowszych prognoz unijnego centrum badawczego dla sezonu 2026-27, średni plon pszenicy miękkiej w całej Unii Europejskiej spadnie o pięć procent rok do roku, a w Polsce obniży się aż o sześć procent. Problem narasta od zimy przez niskie opady. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreśla, że rolnicy pilnie oczekują wdrożenia narodowego programu retencji, ponieważ susza pustoszy już nie tylko Kujawy i Wielkopolskę, ale uderza też pośrednio w hodowlę zwierząt w całym kraju.

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