E-sklepy zarabiają coraz więcej

Sprzedaż czołowych firm handlu internetowego wciąż rośnie w tempie dwucyfrowym. Dominują te z odzieżą i butami, elektroniką, kosmetykami i żywnością - pisze w piątek „Rzeczpospolita”.

Z danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 4,1 tys. sklepów internetowych działających w Polsce wykazało się sprzedażą na poziomie 39,3 mld zł. W porównaniu z rokiem wcześniejszym stanowi to wzrost o ponad 16,6 proc.

Redakcja podała, że firma w analizie uwzględniła ponad 4,1 tys. sklepów internetowych w czterech grupach: mikro z przychodami do 1 mln zł w ostatnim roku obrachunkowym, małe ze sprzedażą 1–50 mln zł, średnie od 50 do 250 mln zł i duże ponad ten pułap.

„W 2023 roku wspomniane 4,1 tys. sklepów internetowych wypracowało 1,2 mld zł zysku netto, w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi to wzrost o ponad 37 proc.” – mówi w „Rz” rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk.

„Rz” poinformowała, że średnio kondycję połowy sklepów można określić jako dobrą, a nieco więcej niż co czwartego – bardzo dobrą. „Dla firm średnich to odpowiednio 54,7 proc. oraz 30,5 proc., niemniej to one wygenerowały aż 1,1 mld zł zysku z 1,2 mld, jaki przypadł na całą analizowaną grupę firm, co jasno pokazuje, że robią to znacznie lepiej niż firmy największe” - podała.

Zauważono, że ”zaskakująco wysoka jest rentowność sklepów internetowych”. „W 2023 roku sięgnęła powyżej 3 proc. (…). Rekordowa rentowność przypadała na ostatnie lata pandemii w 2021 – 4 proc. i 2020 – 5,3 proc.” - czytamy. Jak podano, analiza wskazuje, że pierwszą dziesiątkę największych pod względem sprzedaży sklepów internetowych stanowią te z odzieżą i butami, elektroniką, kosmetykami i żywnością.

PAP, sek

