UE dopłaca do klimatyzacji!?

O czym marzy w środku lata niemal każdy Polak? Oczywiście o klimatyzacji. W ostatnich latach montaż systemu klimatyzacji wymieniana jest powszechnie jako jedno z najpopularniejszych udogodnień podnoszących komfort życia. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w 2026 roku można uzyskać na ten cel dofinansowanie, np. z unijnego budżetu?

Zasadniczo tak, ale z istotnymi zastrzeżeniami. Największe możliwości daje program „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dotacja nie przysługuje na zakup prostego klimatyzatora typu split służącego wyłącznie do chłodzenia, a na dopłatę mogą liczyć wyłącznie modele pełniące rolę pompy ciepła typu powietrze-powietrze z funkcją ogrzewania. Co więcej, urządzenie musi być wpisane na oficjalną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

Szansa nawet na jedenaście tysięcy

Wysokość dotacji zależy od dochodów beneficjenta i wynosi od 40 do 100 proc. kosztów inwestycji. Dotacja na zakup samego systemu klimatyzacji wynosi od 4,4 tys. zł do nawet ponad jedenastu tysięcy złotych. Przy kompleksowej termomodernizacji inwestor może liczyć na dopłatę rzędu 136 tys. zł, a gdy elementem systemu jest fotowoltaika, kwota wsparcia przekracza 170 tys. zł.

Dwie alternatywy

Z jakich innych programów można skorzystać i na jakich warunkach? Przede wszystkim, również w tym przypadku dofinansowywane urządzenie musi być wpisane na Listę ZUM i pracować jako główne źródło ciepła w domu. Program Ciepłe Mieszkanie dedykowany jest przede wszystkim dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokali komunalnych. Z kolei Moje Ciepło wspiera właścicieli nowych, energooszczędnych domów. Szczegółowe wytyczne oraz zasady składania wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a listę kwalifikowanego sprzętu bezpośrednio w rządowej wyszukiwarce Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM).

Grzegorz Szafraniec

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