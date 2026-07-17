Zwolnią 5 tys. kurierów w Pyszne.pl. "Zatrudnią na gorszych warunkach"
Pyszne.pl zapowiedziało zakończenie współpracy z około 5 tysiącami kurierów. Według informacji związków zawodowych, część z nich będzie mogła wrócić do pracy za pośrednictwem firm zewnętrznych, jednak na mniej korzystnych warunkach. Obawy dotyczą niższych zarobków oraz utraty dotychczasowych zasad wynagradzania.
Sprawą zajęło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zwróciło się do Państwowej Inspekcji Pracy o pilną kontrolę. Inspektorzy sprawdzą, czy sposób zatrudniania kurierów był zgodny z przepisami oraz czy pracownikom przysługują dodatkowe prawa.
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Na podstawie InteriaBiznes, jb
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