Zarzut otrzymania prawie 2 mln zł z MSZ Radosława Sikorskiego

Przyznanie blisko 2 mln zł dotacji dla stowarzyszenia Polonia Connect w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2026” wywołało kontrowersje. Według ustaleń Wirtualnej Polski organizacja mogła nie spełniać wymogów określonych w regulaminie konkursu, a mimo to otrzymała jedno z najwyższych dofinansowań.

Organizacja – wcześniej działająca pod nazwą „Lubelska Liga Gier Miejskich” – miała nie posiadać udokumentowanego doświadczenia we współpracy z Polonią ani realizacji projektów w tym obszarze, choć regulamin konkursu przewidywał taki wymóg.

Dziennikarze wskazują również, że stowarzyszenie zmieniło nazwę, statut i profil działalności krótko przed zakończeniem naboru wniosków, a mimo to otrzymało jedną z najwyższych dotacji. Według publikacji z dokumentów konkursowych ma wynikać, że komisja nie zweryfikowała doświadczenia organizacji we współpracy z Polonią.

Kolejne zastrzeżenia dotyczą sposobu punktacji. W kartach oceny stowarzyszenie otrzymało punkty za „dotychczasową współpracę”, mimo że – jak wynika z dokumentów cytowanych przez Wirtualną Polskę – wcześniej nie realizowało projektów na zlecenie MSZ w zakresie współpracy z Polonią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpiera zarzuty, podkreślając, że oferty oceniała komisja konkursowa złożona z pracowników resortu, a ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podjął minister na podstawie rekomendacji komisji. Dotychczas nie przedstawiono informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości przez właściwe organy kontrolne.

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wp, jb