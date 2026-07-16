Aż 600 euro za odwołany lot. Krok po kroku, co zrobić

Jeśli linia lotnicza odwoła Twój lot, rozporządzenie UE 261/2004 Twoje prawo jako pasażer. Wynika z niego, że w wielu przypadkach możesz dostać 250–600 euro odszkodowania.

Kiedy masz prawo do odszkodowania?

Masz prawo do odszkodowania, jeśli:

- Twój lot został odwołany,

- Twój przewoźnik poinformował Cię o tym mniej niż 14 dni przed wylotem,

- przyczyną nie były nadzwyczajne okoliczności (np. bardzo zła pogoda, zamknięcie przestrzeni powietrznej, zagrożenie bezpieczeństwa),

- i lot podlega przepisom UE (np. startował z lotniska w UE lub był wykonywany przez unijnego przewoźnika do UE).

Ile można dostać?

Kwota zależy od długości trasy. Można otrzymać 250, 400 lub 600 euro. Cena biletu nie ma znaczenia.

- 250 € – do 1500 km,

- 400 € – od 1500 do 3500 km,

- 600 € – ponad 3500 km.

Nie ma znaczenia, czy bilet kosztował 100 zł czy 3000 zł.

Linia lotnicza powinna także zaproponować zwrot kosztów biletu albo lot zastępczy. W czasie oczekiwania pasażerowi przysługują również posiłki, napoje, a w razie potrzeby nocleg.

Jak ubiegać się o pieniądze?

1. Zachowaj dokumenty (rezerwację, kartę pokładową, wiadomość o odwołaniu lotu).

2. Złóż reklamację do linii lotniczej.

3. Jeśli przewoźnik odmówi, możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Pasażerów lub dochodzić swoich praw w sądzie.

Prawo do odszkodowania może przysługiwać również w przypadku dużego opóźnienia lotu lub odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy zagrożenie bezpieczeństwa.

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interiabiznes, jb