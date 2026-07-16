Aż 600 euro za odwołany lot. Krok po kroku, co zrobić
Jeśli linia lotnicza odwoła Twój lot, rozporządzenie UE 261/2004 Twoje prawo jako pasażer. Wynika z niego, że w wielu przypadkach możesz dostać 250–600 euro odszkodowania.
Kiedy masz prawo do odszkodowania?
Masz prawo do odszkodowania, jeśli:
- Twój lot został odwołany,
- Twój przewoźnik poinformował Cię o tym mniej niż 14 dni przed wylotem,
- przyczyną nie były nadzwyczajne okoliczności (np. bardzo zła pogoda, zamknięcie przestrzeni powietrznej, zagrożenie bezpieczeństwa),
- i lot podlega przepisom UE (np. startował z lotniska w UE lub był wykonywany przez unijnego przewoźnika do UE).
Ile można dostać?
Kwota zależy od długości trasy. Można otrzymać 250, 400 lub 600 euro. Cena biletu nie ma znaczenia.
- 250 € – do 1500 km,
- 400 € – od 1500 do 3500 km,
- 600 € – ponad 3500 km.
Nie ma znaczenia, czy bilet kosztował 100 zł czy 3000 zł.
Linia lotnicza powinna także zaproponować zwrot kosztów biletu albo lot zastępczy. W czasie oczekiwania pasażerowi przysługują również posiłki, napoje, a w razie potrzeby nocleg.
Jak ubiegać się o pieniądze?
1. Zachowaj dokumenty (rezerwację, kartę pokładową, wiadomość o odwołaniu lotu).
2. Złóż reklamację do linii lotniczej.
3. Jeśli przewoźnik odmówi, możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Pasażerów lub dochodzić swoich praw w sądzie.
Prawo do odszkodowania może przysługiwać również w przypadku dużego opóźnienia lotu lub odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu.
Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy zagrożenie bezpieczeństwa.
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