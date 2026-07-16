Ceny gazu na giełdzie o 10 proc. w górę!

Ceny gazu w Europie rosną, a od początku tego tygodnia zwyżka notowań wynosi już ponad 10 proc. USA przeprowadziły nową serię ataków na Iran - to nie wróży rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenia dostaw surowców energetycznych z regionu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 54,75 euro za MWh, po zwyżce o 0,8 proc. i wzroście wcześniej o 1,7 proc.

Od początku tygodnia gaz zyskał już ponad 10 proc.

To przez atak USA?

Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie - poinformowało w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Była to druga fala amerykańskich uderzeń na Iran tego dnia.

Konflikt a dostawy energii

Przedłużający się konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie grozi dalszymi zakłóceniami globalnych dostaw energii, w tym gazu ziemnego z Zatoki Perskiej. To powoduje, że ceny gazu i innych nośników energii pozostają na wysokich poziomach.

Nie spodziewamy się powrotu ruchu statków w Cieśninie Ormuz do poziomu sprzed wojny, dopóki przewoźnicy będą się zmagać z zagrożeniem z postaci min, rakiet, dronów i opłat za transport przez ten szlak wodny

piszą w rynkowej nocie analitycy RBC Capital Markets.

Tymczasem kraje Europy usilnie zabiegają o wypełnianie swoich magazynów gazu.

Zapasy gazu

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 52,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 68,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 596,59 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 44,7 proc., a średnia 5-letnia to 66,8 proc. We Francji to 51,9 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 67,5 proc.

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pap, jb