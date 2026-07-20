Wziąłeś pieniądze z KPO? Terminy gonią!
Do 31 lipca trzeba zakończyć inwestycje i złożyć wniosek o płatność KPO. Termin dotyczy m.in. rolników, rybaków, firm przetwórstwa spożywczego oraz projektów związanych z magazynami, centrami dystrybucji i rynkami hurtowymi.
Krajowy Plan Odbudowy to unijny program finansowany wspólnym długiem, który będą spłacać kolejne pokolenia. Tym bardziej kontrowersje budzi fakt, że znaczna część środków z KPO została rozdysponowana w sposób budzący poważne wątpliwości.
Do 31 lipca trzeba złożyć wniosek o płatność
Tymczasem dla prawdziwych beneficjentów liczy się dziś jedno: czas. Do 31 lipca trzeba zakończyć inwestycje i złożyć wniosek o płatność.
Termin dotyczy m.in. rolników, rybaków, firm przetwórstwa spożywczego oraz projektów związanych z magazynami, centrami dystrybucji i rynkami hurtowymi.
Dokumentacja ma trafić do ARMiR
Samo zakończenie prac nie wystarczy. Konieczne jest także przesłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompletnej dokumentacji, w tym faktur, protokołów odbioru i potwierdzeń płatności. Błędy lub braki mogą opóźnić wypłatę środków. Szkoły rolnicze i jednostki doradztwa realizujące projekty Rolnictwa 4.0 mają czas do końca października, ale wnioski o zaliczki muszą złożyć do 31 lipca. Odkładanie formalności na ostatnią chwilę może oznaczać poważne problemy z rozliczeniem dotacji – tym bardziej, że wszystkie dokumenty trzeba złożyć drogą internetową, przez platformę Agencji.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Tusk machnął ręką na wystrzał ceny paliw
Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć
SAFE wydamy na Niemcy? Rheinmetall wysyłał ofertę
»»Rząd Tuska łupi Polaków na paliwie – oglądaj „Komentarze i fakty” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.