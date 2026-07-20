Wziąłeś pieniądze z KPO? Terminy gonią!

Do 31 lipca trzeba zakończyć inwestycje i złożyć wniosek o płatność KPO. Termin dotyczy m.in. rolników, rybaków, firm przetwórstwa spożywczego oraz projektów związanych z magazynami, centrami dystrybucji i rynkami hurtowymi.

Krajowy Plan Odbudowy to unijny program finansowany wspólnym długiem, który będą spłacać kolejne pokolenia. Tym bardziej kontrowersje budzi fakt, że znaczna część środków z KPO została rozdysponowana w sposób budzący poważne wątpliwości.

Do 31 lipca trzeba złożyć wniosek o płatność

Tymczasem dla prawdziwych beneficjentów liczy się dziś jedno: czas. Do 31 lipca trzeba zakończyć inwestycje i złożyć wniosek o płatność.

Termin dotyczy m.in. rolników, rybaków, firm przetwórstwa spożywczego oraz projektów związanych z magazynami, centrami dystrybucji i rynkami hurtowymi.

Dokumentacja ma trafić do ARMiR

Samo zakończenie prac nie wystarczy. Konieczne jest także przesłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompletnej dokumentacji, w tym faktur, protokołów odbioru i potwierdzeń płatności. Błędy lub braki mogą opóźnić wypłatę środków. Szkoły rolnicze i jednostki doradztwa realizujące projekty Rolnictwa 4.0 mają czas do końca października, ale wnioski o zaliczki muszą złożyć do 31 lipca. Odkładanie formalności na ostatnią chwilę może oznaczać poważne problemy z rozliczeniem dotacji – tym bardziej, że wszystkie dokumenty trzeba złożyć drogą internetową, przez platformę Agencji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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