„Domański zablokował 1,6 mld zł, twierdząc, że wykonanie projektu jest nierealne. Jeszcze przez rok ta banda Tuska będzie nas oszukiwać, że coś robi, a potem odejdzie, pozostawiając po sobie zwykłe dziadostwo!!!” - ocenia na platformie X były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, który stwierdził, że projekt „Przylądek Pomerania” nie ma raportu oddziaływania na środowisko, uzgodnień transgranicznych ani zapewnionego finansowania. Gróbarczyk podkreśla, że obecny rząd jedynie pozoruje działania, a inwestycja nie jest właściwie przygotowana.

Nowy terminal kontenerowy Przylądek Pomerania w Świnoujściu miał być jedną z kluczowych inwestycji wzmacniających polskie porty i umożliwiających obsługę największych kontenerowców na Bałtyku. Wartość projektu szacowana jest na ponad 10 mld zł, a zgodnie z zapowiedziami zasadnicze prace miały ruszyć w 2027 r., aby terminal był gotowy w 2030 r.

Audyty, kontrola, wątpliwości i na końcu brak pieniędzy

Tymczasem, mimo blisko trzech lat rządów KO, inwestycja pozostaje na etapie przygotowań. Nadal trwają procedury, audyty i uzgodnienia, a do rozpoczęcia głównych robót wciąż daleka droga. Dodatkowo pojawiły się informacje o wątpliwościach Ministerstwa Finansów dotyczących projektu i jego finansowania.

Komentarz

Według niego minister finansów Andrzej Domański zablokował 1,6 mld zł, uznając wykonanie projektu za nierealne. W jego ocenie rząd zamiast realizować strategiczną inwestycję ogranicza się do kolejnych analiz i zapowiedzi, a terminal pozostaje wyłącznie na papierze.

Okazuje się, że Przylądek „Strachu” m. Klimczaka i m. Marchewki (rzekomy Terminal Kontenerowy w Świnoujściu) nie ma raportu oddziaływania na środowisko, nie ma uzgodnień transgranicznych i, co najważniejsze, nie ma zapewnionego finansowania. Domański zablokował 1,6 mld zł, twierdząc, że wykonanie projektu jest nierealne. Jeszcze przez rok ta banda Tuska będzie nas oszukiwać, że coś robi, a potem odejdzie, pozostawiając po sobie zwykłe dziadostwo!!!

Jak ocenia były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, inwestycja nie ma zapewnionych podstaw do realizacji – brakuje raportu oddziaływania na środowisko, uzgodnień transgranicznych oraz zagwarantowanego finansowania.

x, jb