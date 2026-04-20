Maksymalna cena benzyny poniżej symbolicznej granicy?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i poniedziałek. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że odejście od rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” w pierwszych tygodniach maja byłoby „przedwczesne”. Poinformował też, że choć program kosztuje 1,6 mld zł miesięcznie, to nie widzi potrzeby nowelizacji budżetu państwa.

W ostatni weekend, od soboty do poniedziałku włącznie, cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister finansów: odejście od programu CPN w pierwszych tygodniach maja – przedwczesne

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że odejście od rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” w pierwszych tygodniach maja byłoby „przedwczesne”. Poinformował też, że choć program kosztuje 1,6 mld zł miesięcznie, to nie widzi potrzeby nowelizacji budżetu państwa.

Domański w poniedziałek na antenie TOK FM był pytany, czy rząd w maju odejdzie od programu CPN. - Myślę, że na tę chwilę, patrząc na to, co dzieje się w tej chwili na rynku, to takie odejście byłoby przynajmniej w pierwszych tygodniach maja jeszcze przedwczesne - odpowiedział minister.

CPN kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie

Zwrócił uwagę, że program jest kosztowny, a miesięcznie jest to 1,6 mld zł. Dopytywany, czy z tego powodu potrzebna będzie nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej odparł, że nie widzi takiej potrzeby. - Nie widzę potrzeby nowelizacji budżetu w tej chwili. Program jest faktycznie kosztowny, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że gdyby tego programu nie było, kierowcy odczuliby te podwyżki na stacjach benzynowych jeszcze bardziej. To by się z kolei przełożyło na to, że mielibyśmy mniej takiej normalnej sprzedaży detalicznej w sklepach - ocenił Domański.

Obowiązujący od 31 marca rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” zakłada obniżenie podatku VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz obniżkę akcyzy (do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego - to najniższy poziom dopuszczony przez UE). Oba rozporządzenia (zarówno w sprawie VAT jak i akcyzy) obowiązują do końca kwietnia.

PAP, sek

