Orlen podał wyniki. Obajtek skwitował je gradem liczb

Zysk netto Grupy Orlen osiągnął za trzy kwartały tego roku 8 mld 94 mln zł i był wyższy o 5 mld 82 mln zł rok do roku - poinformował w czwartek koncern w skonsolidowanym raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale tego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 61 mld zł.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 5 mld 38 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 8 mld 94 mln zł i był wyższy o 5 mld 82 mln zł rok do roku” - przekazał koncern w raporcie giełdowym po trzech kwartałach tego roku.

W komunikacie prasowym koncern podał, że w trzecim kwartale tego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 61 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 8,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 8,2 mld zł.

„Bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu. Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 110 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany komunikacie prasowym koncernu.

Jak podkreślił, w trzecim kwartale tego roku wydatki w Grupie Orlen „na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski były historycznie najwyższe”. Według wyliczeń koncernu, nakłady te wyniosły tam ponad 21 mld zł.

Obajtek: I kto tu źle zarządza koncernem?

Liczby mówią same za siebie. I kto tu źle zarządza koncernem? - napisał w komentarzu do podanych wyników europoseł PiS Daniel Obajtek, były prezes paliwowego koncernu w latach 2016-2024, zestawiając podane w komunikacie bieżące kwartalne wyniki Orlenu z wynikami firmy w 2023 r. za jego prezesury.

Zysk Orlenu za 9 miesięcy 2025: 8 mld zł - Zysk Orlenu za 9 miesięcy 2023: 17,1 mld zł Przychody Orlenu za 9 miesięcy 2025: 195 mld zł - Przychody Orlenu za 9 miesięcy 2023: 260 mld zł Zysk Orlenu za 3. kwartał 2025: 2 mld zł - Zysk Orlenu za 3. kwartał 2023: 3,5 mld zł Przychody Orlenu za 3. kwartał 2025: 61 mld zł - Przychody Orlenu za 3. kwartał 2023: 75 mld zł Zamiast zajmować się zarządzaniem, wydajecie tylko masę pieniędzy na audyty i ataki. Grabarze polskiego czempiona – skomentował Obajtek.

„ Jesteście głusi na argumenty”

Ma pan rację, liczby mówią same za siebie. Wartość koncernu od momentu pańskiego odejścia wzrosła o około 45 mld zł. A ceny paliw na polskich stacjach są najniższe od ponad trzech lat. I dokonaliśmy tego bez „awarii dystrybutorów” - napisało na X w odpowiedzi Danielowi Obajtkowi biuro prasowe Orlenu.

Jesteście głusi na argumenty. Nie byłoby takiej wartości gdyby nie połączenie Orlenu z Energą, Lotosem i PGNiG. Wypłaciliście też rekordową dywidendę, większą niż odsetki w banku. Ceny na stacjach? Kurs dolara to teraz 3,67, baryłka ropy 62 dolary, więc ceny powinny być znacznie niższe niż to, co mamy na stacjach - replikował na to Daniel Obajtek.

PAP, X, sek

