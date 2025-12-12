PiS o rządach Tuska: „Gadają, nie robią”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że dwa lata działalności obecnego rządu doprowadziły do kryzysu finansów publicznych, były „fatalne dla kraju”, a „są przedstawiane jako lata postępu”. Ten postęp - dodał - najlepiej obrazuje to, że „marszałkiem Sejmu jest komunistyczny działacz Włodzimierz Czarzasty”.

Kaczyński na piątkowej konferencji prasowej przed siedzibą PiS w Warszawie podsumował dwa lata działalności obecnego rządu. Jego zdaniem nie wywiązuje się on ze swoich wyborczych obietnic; zarzucił rządowi m.in. podwyższenie VAT na żywność, likwidację tarcz energetycznych, spowolnienie lub zatrzymanie inwestycji oraz „ogromny kryzys finansów publicznych”.

Kryzys ten, według Kaczyńskiego, najboleśniej przejawia się w problemach systemu ochrony zdrowia. Szef PiS skrytykował również działania rządu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej czy spowolnienia inwestycji lokalnych.

Kaczyński : dwa fatalne lata dla Polski

Te dwa fatalne dla kraju lata są dzisiaj przedstawiane jako lata postępu, a ten postęp może najlepiej można opisać przez jedną osobę. Co prawda, jest to opis tylko symboliczny, (…) drugą osobą w państwie jest pan (Włodzimierz) Czarzasty, jak wiadomo, działacz komunistyczny - powiedział, odnosząc się do pełnienia przez lidera Lewicy funkcji marszałka Sejmu.

W czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na platformie X, że rząd rozpoczyna kampanię billboardową. „Robimy nie gadamy, więc czasem zbyt mało chwalimy się tym, co ten rząd zrobił dla Polski” – dodał we wpisie, do którego załączył także zdjęcia billboardów. Są na nich m.in. hasła: „Ten rząd przywraca połączenia kolejowe”, „Ten rząd odblokował in vitro”, „Ten rząd chroni polskie granice”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L), przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak (2L) i rzecznik PiS Rafał Bochenek (P) na konferencji prasowej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie / autor: PAP/Tomasz Gzell

Mariusz Błaszczak: „Gadają, nie robią”

Obecny na piątkowej konferencji przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak, odnosząc się do sloganu powtarzanego przez polityków KO „Robimy, nie gadamy”, ocenił, że zamiast takiej frazy hasłem rządzącej koalicji powinno być: „Gadają, nie robią”. Jego zdaniem rząd wprowadził „indoktrynację do edukacji_” i zaprzepaścił dorobek PiS „w zakresie wojska”.

Błaszczak poinformował, że w związku z „propagandą rządową zakłamującą rzeczywistość” PiS rozpocznie własną „kampanię informacyjną” – w postaci billboardów na nośnikach, które można przyczepić do pojazdu – z hasłami krytykującymi działania rządu. Rzecznik partii Rafał Bochenek dodał, że w piątek banery wyruszą na ulice w Warszawie i przez najbliższe dni będą jeździły po Polsce. – Będziemy przypominali, czego ten rząd nie dowiózł – stwierdził.

Na miejscu konferencji były obecne trzy takie billboardy, z hasłami: „Ten rząd podwyższył rachunki za prąd”, „Ten rząd zabrał pieniądze na leczenie” i „Ten rząd chce zabrać wolność w sieci – wprowadza cenzurę w internecie”.

12 grudnia 2023 roku Sejm powołał rząd Donalda Tuska, a dzień później gabinet ten został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wśród zapowiedzi programowych, które znalazły się zarówno w „100 konkretach na sto dni” Koalicji Obywatelskiej, jak i w umowie koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy z 10 listopada 2023 roku, ważne miejsce miało, obok rozliczeń rządów PiS, uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości oraz odpolitycznienie mediów publicznych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostatnie kilogramy do celu. Polska blisko złotego rekordu

Unijna rewolucja w budownictwie to droga do biedy

Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych

»»Co nowego w rolnictwie – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24