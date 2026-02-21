Domański kluczy w sprawie OKI. „Termin nie jest ważny”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w sobotę w Rzeszowie, że trwają konsultacje nad projektem Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). Szef resortu zaznaczył, że kluczowa jest jakość i dopracowanie rozwiązań, a nie sztywne trzymanie się daty wejścia w życie przepisów.

Szef resortu finansów, pytany o możliwość dotrzymania terminu wdrożenia OKI w połowie 2026 roku powiedział, że projekt jest obecnie na etapie analizowania uwag zgłoszonych w toku konsultacji.

„Dostaliśmy uwagi, podchodzimy do nich bardzo poważnie. Chcemy, aby to był produkt bardzo dobrze dopracowany, który spełni oczekiwania Polaków i sprawi, że oszczędności będą efektywniej inwestowane. Dla mnie kluczowa jest jakość ostatecznego rozwiązania, a nie sam termin” – powiedział PAP minister Domański.

Dopytywany o konkretne zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone do projektu w wyniku konsultacji, powiedział, że na tym etapie prac jest za wcześnie na szczegóły.

Pytany o wpływ nowego instrumentu na popularność dotychczasowych form oszczędzania, szef resortu ocenił, że OKI będą rozwiązaniem komplementarnym wobec Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),posiadającym istotne zalety podatkowe.

Limit IKZE wzrósł, co pozwala odkładać jeszcze więcej środków. To bardzo dobre rozwiązanie podatkowe, z którego należy korzystać – ocenił szef resortu finansów.

Minister opowiedział się jednocześnie za korzystaniem z różnych form gromadzenia kapitału, w tym z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Podkreślił, że kluczem do bezpieczeństwa finansowego jest dywersyfikacja oszczędności oraz ich długoterminowy charakter.

OKI zapowiedziano w sierpniu br. Inwestycje na tym koncie do 100 tys. zł mają nie być opodatkowane, w tym 25 tys. zł może być przeznaczone na m.in. lokaty i obligacje. Aktywa powyżej limitu środków mają być objęte podatkiem w wysokości poniżej 1 proc.

