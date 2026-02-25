Lewica chce podatku "zdrowotnego". Domański z dystansem

Propozycja zastąpienia składki zdrowotnej 12-proc. podatkiem zdrowotnym jest inicjatywą Lewicy i nie stanowi projektu rządu – powiedział w środę na antenie Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Szef MF poinformował, że we wtorek odbyło się spotkanie z klubem Lewicy oraz minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, podczas którego omawiano ogólną sytuację systemu ochrony zdrowia i propozycje zmian.

Propozycja Lewicy zakłada wprowadzenie podatku zdrowotnego zamiast składki zdrowotnej – miałby on wynosić 12 proc. Kwota wolna od podatku wynosiłaby 30 tys. zł; środki na leczenie mają pochodzić także z podatku „tłuszczowego” i akcyzy na alkohol.

Domański: Podatek zdrowotny nie jest propozycją rządu

To jest propozycja, idea Lewicy. To nie jest propozycja rządowa ani Ministerstwa Finansów czy Ministerstwa Zdrowia – zaznaczył Domański. Jak dodał, rolą resortu finansów jest prowadzenie otwartego dialogu z koalicjantami, jednak obecnie nie ma rządowych planów wdrażania 12-proc. podatku zdrowotnego.

Minister tłumaczy się z wysokiego tempa zadłużania się

Domański odniósł się również do raportu Komisji Europejska, w którym wskazano, że w przypadku braku ograniczenia długu i deficytu, Polsce mógłby grozić „scenariusz grecki”. Minister ocenił, że to wariant „skrajnie nierealistyczny”, a w samym dokumencie opisano warunki, które musiałyby się zmaterializować, by do niego doszło. Podkreślił, że ubiegłoroczny deficyt budżetowy był niższy od maksymalnego zapisanego w ustawie budżetowej, m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy i wyższym wpływom ze składek oraz podatków. – Wzrost gospodarczy przyspiesza, a rosnące dochody z VAT krok po kroku stabilizują finanse publiczne – powiedział.

Minister przyznał, że tempo zadłużania wiąże się z wysokimi wydatkami na obronność, sięgającymi niemal 5 proc. PKB. Jak zaznaczył, rocznie na modernizację armii przeznaczane jest ok. 200 mld zł, a bezpieczeństwo pozostaje priorytetem rządu.

Pytany o rekomendacje KE, takie jak wprowadzenie kryterium dochodowego do programu 800 plus, ograniczenie ulg prorodzinnych czy podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, Domański zapewnił, że żadne z tych działań nie jest planowane przez rząd.

„Koalicja Obywatelska nie wycofuje się z niczego”

Szef MF odniósł się także do swojego spotkania z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, które odbyło się kilka miesięcy temu. Jak wskazał szef MF, rozmowy dotyczyły gospodarki, inflacji i stabilności systemu finansowego. Dodał, że kontakty ministra finansów z prezesem banku centralnego są naturalnym elementem dbania o stabilność makroekonomiczną. Domański zapewnił również, że Koalicja Obywatelska nie zrezygnowała z planów postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. - Z niczego KO się nie wycofuje – powiedział.

Niedawno media podały, że polski rząd po cichu zrezygnował z planów postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu z powodu obaw, że batalia prawna może zachwiać zaufaniem zagranicznych inwestorów do polskich obligacji.

Wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu grupa posłów rządzącej koalicji złożyła w Sejmie w marcu 2024 r. We wniosku zarzuca się prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej, czy poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.

NBP uznaje zarzuty za całkowicie bezpodstawne i uważa, że całe postępowanie może sparaliżować prace banku centralnego.

