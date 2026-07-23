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Sezon na samozbiory wiśni ruszył pełną parą kilka dni temu / autor: Pixabay
Sezon na samozbiory wiśni ruszył pełną parą kilka dni temu / autor: Pixabay

Jakie ceny wiśni z samozbiorów?

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 23 lipca 2026, 19:00

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Rozpoczął się sezon na „samozbieranie” wiśni. W niektórych miejscach świeżo zerwane owoce można nabyć nawet za 30 proc. ceny detalicznej znanej ze sklepów spożywczych czy z warzywniaków. Gdzie jest najtaniej?

Dla wielu osób samozbiory są sposobem na tańsze i zdrowsze zakupy oraz okazją posmakowania życia na wsi, zaś dla gospodarzy dają one możliwość sprzedaży plonów bezpośrednio odbiorcom, z pominięciem wysokich marż pobieranych przez pośredników.

Płacisz i jesz do woli – prosto z drzewa

W powiecie sandomierskim, płacąc 6 zł za kilogram, dodatkowo można jeść wiśnie bez ograniczeń. Jak donosi portal sadyiogrody.pl, tyle samo kosztują owoce w gospodarstwach na Dolnym Śląsku i w woj. łódzkim, gdzie trwa zbiór odmiany Łutówka.

Jest alternatywa dla leniwych

Dla mniej aktywnych amatorów wiśni przygotowano łubianki z gotowymi, już zebranymi owocami, są one jednak wyraźnie droższe (10 zł ̸kg), ale i tak za wiśnie w sklepach trzeba zapłacić nawet dwa razy więcej. Plantatorzy przypominają, że przed wyjazdem warto sprawdzić terminy i zasady obowiązujące w konkretnym sadzie. O dostępności owoców decydują przede wszystkim pogoda oraz tempo dojrzewania, dlatego oferta może zmieniać się z dnia na dzień.

Grzegorz Szafranie, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródło: sadyiogrody.pl

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