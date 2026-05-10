Ceny ogórków szklarniowych runęły!

Ceny ogórków szklarniowych już na początku sezonu wiosennego runęły. Za kilogram tych popularnych warzyw punkty skupu płacą plantatorom zaledwie 1,50 zł, a więc zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna nadpodaż, ale nie tylko ona.

Rolnicy nie kryją frustracji, widząc, że ceny detaliczne, których żądają od klientów sieci marketów są czterokrotnie wyższe od tych proponowanych przez skupy. Nie brak opinii, że plantatorzy wpadli w tzw. pułapkę krótkiego cyklu produkcji. Ogórki owocują bowiem już miesiąc od wysiania, co pozwala na dwu-, trzykrotne owocowanie w skali roku.

Zabójczy import

Czynnikiem dodatkowo frustrującym gospodarzy jest również skala importu. Dane GUS są bezlitosne: wynika z nich, że tylko w styczniu br. trafiło do Polski ponad 11,5 tys. ton ogórków o wartości blisko 107 mln zł. Towar przyjeżdża głównie z południa Starego Kontynentu, a więc z Hiszpanii, Grecji czy Turcji – ale również… z Rosji.

Zdaniem specjalistów, obecna sytuacja dowodzi, że rynek warzyw w Polsce potrzebuje systemowych zmian. Dlatego zaapelowali oni do władz o stworzenie krajowego systemu monitorowania powierzchni upraw. Takie rozwiązanie pozwoliłby zapobiec okresowym „górkom podażowym”. Wiedząc, ile hektarów zajmują dane gatunki, rolnicy mogliby podejmować bardziej racjonalne decyzje o nasadzeniach, unikając nadprodukcji, która dziś masowo wyniszcza gospodarstwa.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

