Borykasz się z problemami jelitowymi? Wypróbuj ten składnik

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie jelit stanowi jeden z najistotniejszych elementów utrzymania zdrowia. Jelita nie tylko uczestniczą w procesach trawienia czy wchłaniania składników odżywczych, lecz także pełnią kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz w utrzymaniu homeostazy metabolicznej.

Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego mogą prowadzić do szeregu dolegliwości ogólnoustrojowych, w tym obniżenia odporności, pogorszenia samopoczucia, a także przewlekłego zmęczenia. Obecnie coraz częściej zaczyna się również mówić na współistnienie ścisłego powiązania pomiędzy kondycją jelit a funkcjonowaniem osi jelito–mózg.

Sprawdzony środek

Jednym z kluczowych związków wspierających prawidłową pracę jelit jest maślan sodu – sól kwasu masłowego, należącego do grupy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Związek ten jest substancją naturalnie produkowaną w jelicie grubym w wyniku fermentacji błonnika pokarmowego przez bakterie należące do rodzaju Faecalibacterium, Roseburia czy Eubacterium.

W warunkach dysbiozy mikrobioty jelitowej, zwłaszcza przy jednoczesnym, przewlekłym i niedostatecznym spożyciu błonnika pokarmowego pełniącego rolę pożywki dla bytujących w jelicie bakterii, synteza maślanu ulega znacznemu ograniczeniu, tym samym skutkując pogorszeniem szczelności bariery jelitowej oraz zaburzeniem lokalnej i ogólnoustrojowej równowagi immunologicznej.

Jak działa?

Maślan sodu wykazuje szerokie spektrum działania biologicznego. Związek ten pełni funkcję głównego źródła energii dla kolonocytów, czyli komórek wchodzących w skład nabłonka jelita grubego.

Wspomaga on regenerację nabłonka jelitowego oraz uczestniczy w utrzymaniu szczelności bariery jelitowej poprzez regulację ekspresji białek ścisłych połączeń międzykomórkowych. Ponadto maślan wykazuje właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, modulując odpowiedź immunologiczną oraz ograniczając stres oksydacyjny w obrębie błony śluzowej jelit.

Coraz częściej podkreśla się również jego potencjalny wpływ na metabolizm lipidów i glukozy, a także na regulację masy ciała i termogenezy, szczególnie w kontekście diet wysokotłuszczowych.

Kiedy stosować?

Suplementacja maślanem sodu znajduje zastosowanie w szeregu zaburzeń przewodu pokarmowego. Związek ten bywa rekomendowany w zespole jelita drażliwego (IBS), nieswoistych chorobach zapalnych jelit, a także w dysbiozie jelitowej występującej po antybiotykoterapii.

Wspomagająco może być także stosowany u osób z przewlekłymi zaparciami, wzdęciami, uczuciem dyskomfortu w jamie brzusznej czy w przypadkach diety ubogoresztkowej.

Dodatkowo wskazuje się na korzyści wynikające z jego stosowania w stanach zapalnych jelit oraz po leczeniu onkologicznym, takim jak radioterapia struktur anatomicznych przewodu pokarmowego czy chemioterapia lekami cytostatycznymi.

Filip Siódmiak

