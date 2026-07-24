Pyszne.pl: za zwolnienia odpowiada polityka rządu

Blisko 5000 osób straci pracę w Pyszne.pl do końca sierpnia. To bezpośredni efekt bezczynności rządu Donalda Tuska, który nie wprowadził na czas unijnych regulacji. Przez brak równych zasad konkurencji, jedyna firma gwarantująca dotąd stałe płace musiała ugiąć się pod naciskiem tańszych rywali.

Firma, wspólnie z partnerami społecznymi, od miesięcy apelowała do władz o jasne, uczciwe i równe reguły gry dla całego sektora — uwzględniające interes kurierów, restauracji i klientów. Pyszne.pl pukało do drzwi Ministerstwa Pracy, wysyłało pisma, uczestniczyło w sejmowych komisjach i rozmawiało z posłami wszystkich opcji. Efekt? Typowy dla rządu Donalda Tuska: zamiast realnych zmian - deklaracje, po ujawnieniu problemów - nasyłanie kontroli, w razie rządowych zaniedbań - PR-owe działania wizerunkowe i przerzucanie odpowiedzialności na podmiot, który wcześniej apelował o rozwiązania.

To wina rządu

Mimo że Unia Europejska przyjęła przepisy mające ukrócić „śmieciowe” warunki pracy na aplikacjach (m.in. wymuszając gwarancje minimalnych stawek i jasne zasady dla kurierów), Ministerstwo Pracy drastycznie opóźniało prace nad krajową ustawą. Gdyby rząd wprowadził te zasady szybciej, wszyscy gracze na rynku (Glovo, Uber Eats, Pyszne.pl) musieliby grać według tych samych, uczciwych reguł.

Przez brak interwencji rządu na rynku powstała patologiczna przewaga konkurencji. Podczas gdy Pyszne.pl płaciło stawki godzinowe, zapewniało sprzęt i trzymało wyższe standardy BHP, konkurencja masowo korzystała z tanich pośredników (flot), opłacając kurierów wyłącznie za zrealizowane kursy. Rząd nie ukrócił tej luki prawnej, sprawiając, że firma dająca lepsze warunki stała się mniej konkurencyjna cenowo i ostatecznie została zmuszona do dorównania do najniższego rynkowego standardu.

Rząd skupia się teraz na kontrolach zamiast na zmianie prawa. Zamiast stworzyć stabilne systemowe prawo dla całego sektora dostaw, rząd (rękami Państwowej Inspekcji Pracy) nasyła kontrole na Pyszne.pl. Zdaniem firmy i krytyków jest to działanie „pod media” i przerzucanie odpowiedzialności, które nie rozwiązuje problemu 5000 zwalnianych osób.

Efekt zaniechań rządu Tuska

Przedstawiciele OPZZ Konfederacji Pracy oraz politycy partii Razem zwracają uwagę, że przez rząd Donalda Tuska drastycznie pogorszą się warunki pracy kurierów: Praca u pośredników ma opierać się wyłącznie na stawce za zrealizowane dostawy, bez stawki godzinowej, kurierzy zostaną pozbawieni darmowych strojów służbowych i plecaków.

Odpowiedź Pyszne.pl: Brak równych reguł gry

W oficjalnym stanowisku rzecznik Pyszne.pl, Aleksander Rosa, potwierdza, że decyzja jest skutkiem polityki rządu oraz powolnego tempa prac nad regulacjami prawnymi.

„Pyszne.pl znalazło się w sytuacji, w której jako jedyny duży gracz utrzymywało mniej efektywny i kosztowniesizy model, podczas gdy reszta rynku funkcjonowała w standardzie flotowym. To właśnie brak równych reguł dla całej branży jest jednym z kluczowych elementów kontekstu obecnej decyzji.”

— Aleksander Rosa, rzecznik prasowy Pyszne.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

110 ukraińskich agroholdingów wyciąga ręce po pieniądze UE

Złoto spadło z rekordu o niemal 30 proc., a NBP w tym czasie zwiększył rezerwy o 82 tony

Setki tysięcy młodych straciło oszczędności życia

»»UOKIK bada wakacyjne inwestycje – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

komunikat pyszne.pl, jb