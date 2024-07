Należy ci się darmowy bonus za e-zakupy. U kogo?

UOKiK zobowiązał Zalando do właściwego informowania klientów o ich prawach podczas korzystania z platformy zakupowej. Spółka ma też przyznać niektórym z nich vouchery o wartości 40 zł.

W lipcu ub.r. prezes UOKiK wszczął postępowanie, stawiając zarzuty platformie sprzedażowej Zalando. Dotyczyły one m.in. nieprzekazania informacji o statusie sprzedających na platformie w sposób wymagany przepisami. „Korzystając z e-sklepu, klienci mogą kupić nie tylko produkty od samego Zalando, ale również od partnerów platformy o czym nie byli odpowiednio informowani. Nie mogli mieć pewności, że nabywają dany produkt od przedsiębiorcy, a w konsekwencji, czy przy zakupie przysługują im wszystkie prawa wynikające z tego faktu” – wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Zdezorientowani klienci

Urząd dodał, że brakowało także jasnych informacji o tym, jaki jest podział obowiązków związanych z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę partnerem. Klienci mogli mieć problem z ustaleniem do kogo kierować reklamację, kogo informować o odstąpieniu od zakupu, ani do kogo odesłać zwracany towar. W efekcie prezes UOKiK zobowiązał Zalando do wprowadzenia zmian na swoich stronach w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z Dyrektywy Omnibus.

Pół roku na wykorzystanie

Decyzją szefa UOKiK, poza zmianami na stronie internetowej, spółka ma przyznać wszystkim konsumentom, którzy kupili w serwisie Zalando produkty od jego partnerów – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia wykonania zobowiązania – voucher w wysokości 40 zł. „Będzie on mógł być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy na zakupy produktów sprzedawanych przez Zalando – w tym uprzednio przecenionych – z wyłączeniem artykułów oferowanych przez partnerów. Informację o przyznaniu vouchera Zalando przekaże zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej” – wyjaśnia UOKiK w komunikacie.

Czym jest Dyrektywa Omnibus?

UOKiK przypomniał, że Dyrektywa Omnibus obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Chroni ona prawa konsumentów w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście zyskujących coraz większe znaczenie usług cyfrowych. Wprowadza szereg nowych przepisów, które zwiększają transparentność ofert i cen, mówią o bardziej surowych karach za naruszenia praw konsumentów, regulują zasady, dotyczące odszkodowań, a także umożliwiają kolektywne roszczenia klientów, jeżeli zostaną naruszone zbiorowe interesy konsumentów. Zadaniem UOKiK jest monitorowanie tego, jak internetowe platformy handlowe dostosowały się do nowych obowiązków. Po interwencji urzędu wielu przedsiębiorców zmieniło swoje działania lub zadeklarowało wprowadzenie modyfikacji. Dotyczy to operatorów takich platform, jak Glovo, Uber Eats, Pyszne.pl, Wolt, Bolt Food, Aliexpress, Wakacje.pl, FREE NOW, Uber, Bolt, Facebook, Morele.net, Empik, Triverna.pl, Travelist, Amazon czy Allegro – czytamy w komunikacie. „Prezes UOKiK postawił zarzuty dwóm innym podmiotom – platformie Booking.com oraz Travelist.pl. Wobec Travelist.pl wydana została już decyzja zobowiązująca.

Źródło: UOKiK, PAP

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pompy ciepła w opałach

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

„Polskie porty osiadają na mieliźnie”

Dramat PKP Cargo. „Szokujący zbieg okoliczności”

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: